In queste ore il Milan è particolarmente attivo sul mercato: secondo alcune indiscrezioni la dirigenza rossonera sarebbe vicina a raggiungere un accordo per l’arrivo a Milanello dell'attaccante Luis Suarez.

Riguardo al mercato in uscita, il Chelsea potrebbe formulare un'offerta ai rossoneri per garantirsi le prestazioni del portoghese Leao. In difesa, dopo l’uscita di Romagnoli, il Milan potrebbe privarsi anche di Caldara, il quale pare destinato a andare in prestito per un’altra stagione.

Possibile colpo a sorpresa del Milan

Nelle scorse ore è iniziata a circolare l'indiscrezione sull'avvicinamento tra il Milan e l’attaccante uruguaiano Luis Suarez, ormai svincolato dall’Atletico Madrid e libero di cercare la migliore destinazione possibile per il suo futuro.

L’attaccante classe ’87 potrebbe essere alla sua ultima grande esperienza con un top club europeo, per questo potrebbe preferire la destinazione Milano anziché accasarsi nella vicina Monza, con Galliani che comunque sta cercando di convincere il giocatore e il suo procuratore a scegliere i biancorossi neopromossi.

Se il Milan dovesse optare per Suarez, con ogni probabilità e salvo eventuali partenze, il mercato in entrata nel reparto offensivo potrebbe a quel punto considerarsi chiuso, con una batteria di attaccanti importanti già a disposizione di Pioli e che potranno "ruotare" in tutte le competizioni nelle quali sarà impegnato il Diavolo.

Non solo entrate, si lavora anche sulle uscite

Su Rafael Leao avrebbero messo gli occhi molti top club europei.

L’attaccante portoghese ha ricevuto una proposta di rinnovo dal Milan e sta valutando se prolungare o meno il suo contratto, ad oggi in scadenza nel 2024. Se non dovesse prolungare, la società rossonera potrebbe valutare importanti offerte ed accettare una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro per non rischiare di perderlo a zero in futuro.

Ad oggi il club che pare maggiormente interessato è il Chelsea, che potrebbe presentare alla dirigenza rossonera un’offerta, anche se il club milanese - che vorrebbe almeno 80-90 milioni di euro - con ogni probabilità la rifiuterà.

Per ciò che riguarda il reparto difensivo, dopo la partenza di Alessio Romagnoli (ormai alla Lazio), anche Mattia Caldara dovrebbe essere ceduto in prestito allo Spezia, quindi Pioli dovrebbe disputare l’intera stagione con quattro difensori centrali a disposizione da poter alternare agevolmente in tutte le competizioni.