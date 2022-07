Continua a lavorare sottotraccia la dirigenza del Crotone che è chiamata in queste giornate a rifondare la rosa per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie C, 2022-2023. Occhi puntati sull'attacco per gli squali. Un nome delle ultime ore sembrerebbe essere quello di Manuel Pucciarelli, ex attaccante dell'Empoli. A centrocampo il Padova avrebbe frenato la cessione di Jacopo Dezi ai rossoblù, mente il Cagliari avrebbe sondato il terreno con i calabresi per l'acquisto di Jacopo Petriccione.

Crotone, esperienza in attacco

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato il Crotone e il Cittadella si sarebbero messe sulle tracce dell'attaccante Manuel Pucciarelli.

La punta, classe 1991, è libera da vincoli contrattuali e potrebbe firmare per il miglior offerente. Il peso della categoria potrebbe fare la differenza ma il Crotone e le sue ambizioni permetterebbero ai rossoblù di percorrere questa pista. Non una vena realizzativa da bomber ma Manuel Pucciarelli, in Serie C, con la sua pregressa esperienza potrebbe dare una grossa mano all'attacco crotonese dimostrandosi decisivo. Parallelamente il Crotone continuerebbe a seguire la situazione in casa Lecco per arrivare all'esperto Simone Andrea Ganz.

Petriccione verso la cessione

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 il Crotone potrebbe decidere di monetizzare l'addio del centrocampista Jacopo Petriccione.

Il calciatore ex Lecce, di rientro dal prestito al Benevento dovrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato. Ad aver sondato il terreno nelle ultime ore sarebbe stato il Cagliari. Si sarebbe bloccata invece la trattativa con il Padova per il ritorno a Crotone del centrocampista Jacopo Dezi. Il calciatore biancoscudato dovrà essere prima valutato in sede di ritiro estivo dal nuovo allenatore della squadra veneta, Bruno Caneo.

Solamente dopo la dirigenza del Padova deciderà cosa fare del suo calciatore.

Le altre operazioni del Crotone

Di ritorno a Crotone ci saranno alcuni elementi dei quali si dovrà decidere il futuro. Si tratta dell'attaccante Luca Nanni e del centrocampista Zak Ruggiero che rientreranno per fine prestito dalla Lucchese. Altro rientro sarà quello del centrocampista Luis Rojas dal Bologna oltre al portiere Gian Marco Crespi dalla Pistoiese.

Per Ahmad Benali, di ritorno dal prestito al Pisa, si arrenderebbe la giusta offerta con i toscani che potrebbero decidere acquisire il suo cartellino trattenendolo in nerazzurro. Sui difensori Giuseppe Cuomo e Ionut Nedelcearu si sarebbe mosso il Lech Poznan. Verso l'addio anche l'esterno Vasile Mogos che non dovrebbe prosegue la sua esperienza in Calabria.