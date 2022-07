Seconda settimana di allenamenti per il Crotone, reduce dal primo test amichevole contro il Soccer Montalto (17-0). La compagine rossoblù, che ha registrato alcune assenze per infortunio, potrebbe arricchire la sua rosa con l'innesto dell'attaccante Guido Gomez dalla Triestina. Uno scambio potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore con il trasferimento del difensore Ionut Nedelcearu al Palermo in cambio del cartellino dell'esterno Maxime Francoise Giron.

Crotone, una punta per Lerda

Come anticipato nelle scorse ore dallo stesso tecnico Franco Lerda il Crotone dovrebbe poter acquistare almeno un paio di attaccanti.

Uno di questi sarà Guido Gomez, calciatore della Triestina. La punta, classe 1994, ha disputato tre annate con gli Alabardati ottenendo 94 presenze arricchite da 27 reti. Una carriera vissuta prevalentemente in club del nord Italia, con passaggi al Catanzaro, Akragas e alla Juve Stabia. Ora la possibilità di ripartire in Calabria, con la maglia del Crotone, per provare la scalata al vertice e approdare per la prima volta in Serie B.

Un possibile scambio

Ad un passo dalla cessione in casa rossoblù sarebbe il difensore Ionut Nedelcearu. Con ancora due anni di contratto il calciatore romeno potrebbe rimanere in Italia ma giocare nel prossimo campionato al Palermo in cadetteria. Con i rosanero esisterebbe una trattativa in stato avanzato che dovrebbe portare il difensore in Sicilia e permettere, in senso opposto, l'arrivo in Calabria dell'esterno Maxime Francoise Giron, calciatore francese, tra i protagonisti della promozione in Serie B del Palermo nella stagione da poco conclusa.

I rosanero continuerebbero a seguire dal Crotone anche l'attaccante Augustus Kargbo, il quale però non dovrebbe partire in questa finestra di mercato.

Crotone, le altre operazioni

Tra le altre operazioni condotte dal Crotone ci sarebbe la cessione del difensore Davide Mondonico all'Ancona Metelica. Possibile riconferma in rossoblù per il portiere Gianluca Saro, seguito nelle scorse settimane dal Monopoli.

Una situazione simile potrebbe richiedere anche i centrocampisti Jacopo Petriccione e Luis Rojas, rientrati rispettivamente dai prestiti di Benevento e Bologna. Entrambi sono stati impiegati nella prima uscita stagionale dal tecnico Franco Lerda e su entrambi potrebbe puntare la società in questa stagione. A decidere saranno chiamati i due calciatori che al momento non avrebbero scelto se rimanere o lasciare la Calabria. A essere aggregato negli ultimi giorni al gruppo squadra è un elemento in prova, Benito Cataldi, ala destra reduce da stagioni alla Cittanovese e Cotronei.