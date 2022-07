In casa Inter si continua a lavorare per cercare di completare quanto prima la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. La maggior parte del lavoro è stato già fatto, con Marotta e Ausilio che sono riusciti a regalare una squadra praticamente completa in ogni reparto per l'inizio del ritiro. Qualche cambiamento potrebbe esserci in attacco qualora dovessero andare via Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, su cui ci sono Salernitana, Sassuolo e Atalanta. Sfumato Paulo Dybala, l'ultimo nome accostato ai nerazzurri sarebbe quello di Dries Mertens, che ha lasciato ufficialmente il Napoli in questi giorni.

La Fiorentina si sta guardando intorno per un rinforzo in difesa. I viola, infatti, potrebbero cedere Nikola Milenkovic, che piace molto proprio all'Inter e alla Juventus, e non vogliono farsi trovare impreparati. Il nome nel mirino della società di Rocco Commisso sarebbe quello di Marash Kumbulla, non considerato incedibile dalla Roma.

Inter su Mertens

Uno dei tormentoni di mercato è stato quello relativo al possibile approdo di Paulo Dybala all'Inter. La Joya alla fine si è accasato alla Roma visto che i nerazzurri devono prima sfoltire la rosa in attacco con le partenze di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Ora Ausilio e Marotta si starebbero guardando intorno e ragionano se inserire o meno un altro attaccante di valore all'interno della rosa di Simone Inzaghi.

Qualora la risposta fosse affermativa l'idea principale porterebbe a Dries Mertens, che in questi giorni ha ufficializzato l'addio al Napoli non avendo rinnovato il contratto in scadenza, dopo aver rifiutato l'ultima proposta di rinnovo, di poco superiore ai 2 milioni di euro a stagione.

Cifre che sono sicuramente alla portata della società nerazzurra.

L'Inter, infatti, potrebbe portare a Milano il belga con un investimento sicuramente inferiore rispetto a quello preventivato con Dybala, che voleva oltre 5 milioni di euro più bonus per l'ingaggio oltre ad un ricco bonus alla firma. Per Mertens, dunque, potrebbe esserci un annuale, con opzione per il secondo anno, a 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Fiorentina su Kumbulla

La Fiorentina sta sondando il mercato dei difensori vista la possibile cessione di Nikola Milenkovic, che piace a Inter e Juventus. Il nome tornato nel mirino dei viola sarebbe quello di Marash Kumbulla, già accostato nei mesi scorsi. La Roma non lo ritiene incedibile, visto che Mourinho non lo ha impiegato con continuità l'anno scorso, avendo raccolto soltanto diciassette presenze in campionato. La valutazione del centrale albanese si aggirerebbe sui 15 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio con uno tra Pulgar, tornato dal prestito al Galatasaray, e Maleh.