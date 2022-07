Entra nel vivo il mercato estivo del Crotone con il club che inizia ad inserire tutti i tasselli mancanti nei posti giusti. Nella giornata di venerdì 22 luglio ad arrivare è stata l'ufficialità del rinnovo del difensore Giuseppe Cuomo. Altra ufficialità è poi quella del nuovo Direttore Sportivo: Fabio Massimo Conti. Sul fronte del mercato i rossoblù starebbero valutando due nomi importanti per la categoria, Alessandro Gabrielloni ed Ettore Gliozzi, entrambe in forza al Como.

Crotone, due nomi per l'attacco

Con il solo Giuseppe Panico come prima punta il Crotone di Franco Lerda potrebbe accogliere ben presto altri due elementi.

Nelle ultime ore a circolare sono stati i nomi di Alessandro Gabrielloni ed Ettore Gliozzi. Entrambe protagonisti in Serie B, potrebbero accertare di scendere di categoria con la garanzia di un ruolo da protagonista nell'attacco rossoblù. Con gli squali a caccia della promozione diretta i due attaccanti potrebbero essere stuzzicati dall'idea di ripartire con ambizione in una piazza che negli ultimi anni ha giocato anche per tre volte in Serie A. Sembrerebbe sfumare il passaggio di Augustus Kargbo al Palermo: il calciatore della Sierra Leone dovrebbe far parte ancora della squadra rossoblù.

Crotone, arrivi e rinnovi

Farà sicuramente parte ancora a lungo della rosa degli squali il difensore Giuseppe Cuomo.

Per lui un contratto rinnovato fino al 30 giugno 2024. Sarà lui insieme al capitano Vladimir Golemic a guidare il reparto centrale della difesa crotonese nel torneo 2022-2023. Un arrivo di grande importanza è quello del nuovo Direttore Sportivo, Fabio Massimo Conti. Dopo una lunga militanza con la Fermana ripartirà dalla Calabria, in una squadra ambiziosa come il Crotone.

A lui il difficile compito di sostituire Giuseppe Ursino, storico Direttore Sportivo congedatosi dopo 27 anni nelle scorse settimane.

Crotone, le altre operazioni

Con le valigie pronte a rimanere è il difensore Ionut Nedelcearu. Per lui il futuro potrebbe essere ancora in Italia ma in Serie B. Sulle sue tracce si sarebbe messo il Palermo.

Prossimo all'addio a titolo definitivo è il centrocampista Ahmad Benali. Nel suo futuro dovrebbe esserci la Ternana. Escluso dal ritiro estivo il centrocampista Zak Ruggiero dovrebbe abbandonare la Calabria dopo essere rientrato per fine prestito dalla Lucchese. Per lui si cercherebbe una nuova collocazione in Serie C. Addio vicini anche per il difensore Davide Mondonico, corteggiato da diverse settimane dall'Ancona Metelica. Verso la cessione anche l'esterno Vasile Mogos, in cerca di una nuova formazione per rilanciarsi in cadetteria.