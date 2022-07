Settimana di ufficialità per il Crotone che mette a segno quattro acquisti nel giro di 24 ore. Gli squali incassano la firma del portiere Andrea Dini (ex Juve Stabia) e concludono una tripla operazione con la Pro Vercelli con l'arrivo dei centrocampisti Theophilus Awua e Mattia Vitale, e dell'attaccante Giuseppe Panico.

In uscita, nelle prossime ore, dovrebbe concretizzarsi la cessione di Milos Vulic al Perugia. Anche per il portiere Gian Marco Crespi si profila una nuova esperienza in prestito in un'altra squadra di Serie C.

Crotone, quattro volti nuovi

Quattro innesti di categoria. Così il Crotone porta avanti la sua opera di ricostruzione, andando ad ampliare la rosa. In porta, dopo l'addio di Marco Festa, è arrivato l'estremo difensore Andrea Dini con contratto biennale.

A centrocampo due innesti, con il ritorno del centrocampista Theophilus Awua in prestito con obbligo di riscatto dalla Pro Vercelli. Contratto triennale per il compagno di reparto Mattia Vitale, e tre anni di contratto anche per l'attaccante Andrea Panico. Questi ultimi due elementi sono già noti al tecnico Franco Lerda, il quale li ha allenati nel precedente torneo.

Crotone, Vulic verso il Perugia

Dopo due annate concluse con due retrocessioni dalla Serie A alla Serie C, potrebbe terminare nei prossimi giorni il percorso al Crotone del centrocampista Milos Vulic.

Il calciatore serbo, arrivato nel mercato estivo del 2018-2019 dalla Stella Rossa di Belgrado, sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Perugia. Gli umbri avrebbero superato la concorrenza del Cagliari.

Verso l'addio alla compagine calabrese anche il portiere Gian Marco Crespi che sembra indirizzato verso il prestito al Picerno.

Si attendono novità per la cessione del difensore Ionut Nedelcearu, accostato al Palermo e seguito anche dal Pisa.

Le altre operazioni dei rossoblù: Kargbo confermato

In uscita, il Crotone potrebbe dire addio al difensore Davide Mondonico. Sull'ex calciatore dell'Albinoleffe ci sarebbe il pressing dell'Ancona Metelica. Possibile partenza a titolo definitivo anche per l'esterno romeno Vasile Mogos, con il calciatore ex Chievo Verona che attenderebbe offerte da club di categoria superiore.

Riconferma in rosa, invece, per Augustus Kargbo. L'attaccante della Sierra Leone può contare ancora su due anni di contratto con gli squali.

Dovrebbero giungere nelle prossime ore delle novità in merito alla figura del nuovo direttore sportivo del club. Un profilo giovane, un elemento scelto dal direttore generale Raffaele Vrenna che già starebbe lavorando con la proprietà.