Juventus, Milan e Roma stanno lavorando in queste settimane per potenziare le rispettive rose in vista della nuova stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero interessati al difensore Pau Torres del Villarreal. La società presieduta dagli Agnelli potrebbe poi intavolare una trattativa con il Barcellona per uno scambio fra Memphis Depay e Arthur.

I rossoneri avrebbero in mente di ingaggiare Jordan Veretout e Julian Draxler. Mentre la Roma, dopo il colpo Paulo Dybala, adesso seguirebbe Georginio Wijnaldum del Paris Saint Germain.

La Juve segue Pau Torres e pensa allo scambio con il Barcellona per Depay

La Juventus avrebbe sondato la pista Pau Torres per rinforzare la difesa dopo la partenza di de Ligt. I bianconeri, che sarebbero anche in pole per Gleison Bremer del Torino, vorrebbero puntare sul difensore centrale spagnolo che avrebbe una valutazione di circa 52 milioni di euro. Il giocatore del Villarreal ha il contratto in scadenza nel 2024 e avrebbe le caratteristiche adatte per guidare la difesa studiata da Massimiliano Allegri.

Secondo alcune indiscrezioni il club bianconero, inoltre, potrebbe intavolare uno scambio con il Barcellona che riguarderebbe Arthur e Depay.

Il Milan sulle tracce del centrocampista della Roma

Il Milan, invece, avrebbe necessità di rinforzare la mediana. Dopo aver sondato senza fortuna la pista Renato Sanches del Lille, starebbe seguendo Jordan Veretout della Roma. Il francese, come riportato da Claudio Raimondi di Sport Mediaset, sarebbe fuori dal progetto di Mourinho e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma Maldini e Massara preferirebbero offrire un prestito con diritto di riscatto per il centrocampista ex Fiorentina.

Il club rossonero sarebbe interessato pure a Julian Draxler del Paris Saint Germain, che non farebbe parte delle idee tattiche del nuovo allenatore, Galtier. Il calciatore piacerebbe pure alla Juventus. Tale operazione potrebbe essere concretizzata grazie a un prestito con diritto di riscatto.

Mourinho vorrebbe Wijnaldum alla Roma

La Roma, dopo aver ingaggiato Paulo Dybala, vorrebbe rinforzare il centrocampo. Il nome più quotato sarebbe Georginio Wijnaldum del Psg, che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. L'unico problema sarebbe legato all'oneroso ingaggio che percepisce attualmente. Mourinho accelererebbe per averlo a Trigoria, ma servirà una compartecipazione dei transalpini sul pagamento dello stipendio.

L'ex centrocampista del Liverpool sarebbe stato sondato nelle scorsa settimane anche dal Milan.