Rafforzare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, così da essere competitivi su tutti i fronti. È questo l'obiettivo dell'Inter che lavora sul fronte mercato per accontentare le richieste le proprio allenatore.

Nonostante il mancato arrivo di Paulo Dybala, passato alla Roma, i nerazzurri potrebbero effettuare un colpo importante per puntellare il reparto offensivo. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Marcus Thuram, attaccante francese in forza al Borussia Monchegadbach che già in passato era stato accostato alla compagine interista dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea.

Il club tedesco all'epoca chiedeva una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ma la stagione non esaltante del calciatore e del club ne avrebbero ora diminuito il costo.

Per favorire un'operazione del genere per l'attacco, l'Inter deve assolutamente cedere qualche giocatore. Tra i papabili c'è sempre Andrea Pinamonti che resta nel mirino dell'Atalanta. I nerazzurri valutano l'attaccante classe 99 non meno di 20 milioni di euro e per chiudere la trattativa potrebbero richiedere il cartellino di Merith Demiral, profilo che piace molto per puntellare la retroguardia di Inzaghi.

In bilico c'è anche il futuro di Joacquim Correa che, in caso di un'offerta da 30 milioni di euro, potrebbe lasciare Milano.

Il Tucu sarebbe sempre nel mirino del Leeds che, oltre Sinisterra del Feyenoord, vorrebbe piazzare un altro colpo per sostituire nella maniera giusta Rapinha passato al Barcellona.

Inter, saltata la cessione di Dalbert al Nizza

Non solo acquisti, ma anche cessioni per reinvestire successivamente il denaro. L'Inter sta lavorando sul fronte mercato per piazzare gli elementi in esubero della rosa di Inzaghi.

Tra questi, c'è Dalbert che, dopo il prestito al Cagliari, è ritornato alla base. Purtroppo, la stagione del brasiliano è partita nel modo sbagliato, visto l'infortunio al crociato che ha compromesso il suo trasferimento in Francia. Infatti, stando alle ultime notizie, c'era un accordo con il Nizza sulla base di quattro milioni di euro.

L'infortunio al crociato ha fatto saltare la trattativa con il club francese.

Per il capitolo cessioni, l'Inter dovrà quindi puntare su altri giocatori in esubero come Valentino Lazaro che potrebbe restare in Italia. L'esterno austriaco sarebbe infatti nel mirino dell'Atalanta che potrebbe puntare su di lui in caso di cessione di uno tra Maelhe ed Hateboer. Anche il futuro di Lucien Agoumè potrebbe essere lontano da San Siro. Il giovane centrocampista sarebbe infatti nel mirino della Cremonese che lo vorrebbe in prestito.