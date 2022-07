La preparazione estiva continua senza sosta per gli uomini di Pioli che domani saranno impegnati in Ungheria in un’amichevole contro il Zalaegerszegi, con il tecnico rossonero che non avrà a disposizione Maignan e Leao. La partita si disputerà sabato 23 luglio e sarà visibile in chiaro su Sportitalia alle ore 18.

Sul fronte mercato continua il pressing della dirigenza rossonera nei confronti del Bruges per l’acquisto di De Ketelaere, che ha già accettato la destinazione Milanello e sta premendo anche nei confronti del suo club. Il dialogo col Tottenham per Tanganga continua.

Il Milan tra preparazione e mercato

La squadra rossonera è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione che è ormai alle porte. Nella giornata di domani, sabato 23 luglio, il Milan affronterà la squadra ungherese del Zalaegerszegi, con la possibilità per Pioli di provare nuovi schemi per la prossima stagione. Il tecnico rossonero rossonero, però, farà a meno di Maignan e Leao, che sicuramente avranno modo di mettersi in mostra nelle prossime amichevoli prima del via ufficiale della stagione 22/23.

Probabili formazioni: Zalaegerszegi (4-2-3-1): Demjen; Huszti, Csoka, Mocsi, Gergenyi; Boros, Tajti; Manzinga, Mim, Papp; Klausz. All. Moniz.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré; Adli, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Rebic; Giroud.

All. Pioli.

De Ketelaere ad un passo, su Tanganga si aprono forti spiragli

Sul lato del mercato, intanto, non ci sono grosse novità su Renato Sanches, che sembra essere in attesa delle mosse del PSG, per poi decidere se approdare o meno a Milanello in caso di rifiuto del club parigino. La dirigenza rossonera comunque continua il suo pressing sul mercato, per mettere a disposizione di Pioli una rosa che sia più completa possibile per affrontare al meglio la prossima stagione.

Dopo averlo seguito già nel mercato invernale, Maldini e Massara stanno per concludere la trattativa col Bruges per portare il talento belga Charles De Ketelaere a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Dalle ultime notizie la cifra offerta dal club rossonero, intorno ai 35 milioni di euro, avrebbe convinto la società belga, mentre l’accordo col giocatore ci sarebbe già da tempo, anche per la volontà del fantasista classe 2001 di vestire la maglia del Diavolo.

Nel frattempo il Milan si è fiondato su un altro obiettivo importante, soprattutto in fase difensiva: negli ultimi giorni, infatti, la dirigenza rossonera starebbe dialogando con la società del Tottenham per definire l’acquisto del difensore inglese Japhet Tanganga. Con l’arrivo del classe ’99 il reparto difensivo sarebbe al completo, permettendo così a Pioli di poter lavorare pienamente durante il ritiro estivo, per preparare la fase difensiva al meglio per la prossima stagione.