Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter tra gennaio e giugno è Stefan De Vrij. Il centrale olandese sembra essere ai margini del progetto nerazzurro e lo dimostra il fatto che si sia deciso di rinnovare il contratto di Francesco Acerbi mentre il suo resta in scadenza a giugno. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Napoli di Antonio Conte, che lo conosce molto bene avendolo allenato quando sedeva sulla panchina nerazzurra.

Anche la Juventus è alla ricerca di un innesto al centro della difesa in vista di gennaio, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Gleison Bremer che sarà costretto ai box fino a fine stagione.

Uno dei giocatori che piacerebbe a Cristiano Giuntoli è allora Mats Hummels, che alla Roma non sta trovando molto spazio.

Napoli su De Vrij

Il Napoli è alla ricerca di innesti di esperienza per il proprio reparto difensivo da poter fare alternare con Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Tra i calciatori seguiti dagli azzurri ci sarebbe anche Stefan De Vrij, che all'Inter sembra essere arrivato alla fine del ciclo.

Il giocatore in nerazzurro è ormai relegato in panchina, con Simone Inzaghi che gli preferisce Francesco Acerbi e proprio per questo non dovrebbero esserci grossi ostacoli all'operazione qualora dovesse essere confermato l'interesse. All'interno della rosa partenopea De Vrij andrebbe a prendere il posto di Juan Jesus, in scadenza di contratto proprio come l'olandese.

L'idea, dunque, di Manna è quella di prelevare il giocatore nerazzurro quando andrà in scadenza di contratto, a giugno. Operazione a costo zero in termini di cartellino, con un contratto offerto che potrebbe essere biennale, fino a giugno 2027, a 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Juventus su Hummels

Mats Hummel potrebbe essere il rinforzo in difesa della Juventus nella prossima sessione invernale di calciomercato.

I bianconeri cercano un innesto da regalare a Thiago Motta che possa portare qualità ed esperienza e che non sia troppo dispendioso dal punto di vista economico.

Il tedesco potrebbe essere l'occasione giusta perché, pur essendosi accasato ad agosto alla Roma, non sta trovando molto spazio nella Capitale.

Si sussurra addirittura di un possibile scambio con Danilo, che è alla fine di un ciclo ormai alla Juventus.

Perché l'operazione conviene ad entrambe

Lo scambio tra Juventus e Roma che vedrebbe coinvolti Mats Hummels e Danilo, converrebbe ad entrambe le società. Il primo motivo è legato al fatto che entrambi i giocatori sono in scadenza a giugno e dunque non ci sarebbero esborsi di tipo economico da parte dei due club. La seconda considerazione è ambientale: sia Danilo sia Hummels non sembrano essere più graditi da club e tifosi, invertirne il posto potrebbe allora giovare ad entrambi.