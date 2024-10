Il futuro di Federico Chiesa sembrerebbe di nuovo in bilico. Dopo un'estate turbolenta ed il passaggio al Liverpool negli ultimi giorni di mercato, le prestazioni dell'esterno italiano non sembrerebbero all'altezza con i Reds che potrebbero decidere di non riscattarlo al termine della stagione.

Juve-Liverpool: possibile intreccio per Chiesa. Il Milan resta alla finestra

Come ribadito dal tecnico Arne Slot, la condizione dell'esterno italiano non è ottimale e le sue prove in questa prima di stagione non sono risultate soddisfacenti. Per questo, il riscatto (che si aggira attorno ai 15 milioni di euro) da parte del club inglese al termine della stagione non sembrerebbe più così scontato.

Infatti, il Liverpool potrebbe dire addio anche a Salah e così rivoluzione il reparto offensivo con nomi importanti e prioritari rispetto all'eventuale riscatto di Chiesa. I prossimi mesi potrebbero così risultare decisivi per il futuro dell'esterno italiano che si gioca anche il rientro nella Nazionale del ct Spalletti.

L'eventuale ritorno di Chiesa in Italia potrebbe così non essere un'utopia, qualora il Liverpool decidere di non riscattare l'ex esterno bianconero. Le pretendenti non mancherebbero a cominciare dal Milan che potrebbe decidere di ritornare sull'ex Fiorentina in caso di cessione da parte di Rafa Leao oppure di Chukwueze, non considerati intoccabili. Resterebbe viva anche l'eventuale ritorno di fiamma della Roma che già a giugno aveva provato ad intavolare una trattativa con la Juventus prima di virare sull'altro ex bianconero Soulè.

Juve, si guarda in casa Empoli. Non solo Ismajili, opzione Fazzini per giugno

La Juventus lavora anche in ottica entrata, con l'obiettivo di rendere la rosa sempre più competitiva. Il club bianconero pensa anche al futuro ed alla prossima finestra estiva di Calciomercato monitorando i migliori giovani del campionato italiano.

Tra questi c'è sicuramente Jacopo Fazzini che a suon di prestazioni si è ritagliato un posto da assoluto protagonista nel nuovo Empoli targato D'Aversa. Le sue prove con la dieci sulle spalle non sono passate inosservate tanto che la Juventus potrebbe decidere di intavolare una trattativa con il club toscano a giugno. Una trattativa che avrebbe come base d'asta una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

L'Empoli fa leva sulla concorrenza del Napoli, altro club molto interessato al centrocampista italiano.

Napoli e Juventus potrebbero inoltre scontrarsi non solo su Fazzini ma anche su un altro giovane talento del campionato italiano ovvero Patrick Dorgu, esterno danese che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro dal Lecce.

L'eventuale posizione di Fazzini nella Juve di Motta

Le caratteristiche di Fazzini si sposerebbero perfettamente con il 4-2-3-1 di mister Motta vista la capacità del centrocampista dell'Empoli di ricoprire diverse posizioni del campo.

Infatti, uno dei cardini dell'Under 21 italiana può svolgere il ruolo di trequartista alle spalle della prima punta ma anche di diga davanti alla difesa, vista la sua capacità nell'impostazioni e di smistare il gioco con velocità e precisione. Può ricoprire anche il ruolo di mezz'ala in un 4-3-3 o nel 3-5-2, con il compito di inserirsi ed essere pericoloso in zona realzzativa.