Gleinson Bremer sarebbe vicino a vestire la maglia della Juventus. Un duro colpo per l'Inter che sta monitorando diversi profili che possano essere delle ottime alternative al centrale brasiliano.

Con la possibile partenza di Milan Skriniar che resta nel mirino del Paris Saint Germain, la dirigenza nerazzurra starebbe sondando il terreno per Merith Demiral, centrale turco dell'Atalanta riscattato quest'estate dalla Juventus per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Demiral è il perno della difesa di Gasperini e per questo, chiede una cifra molto importante per lasciarlo partire.

L'Inter potrebbe virare sull'ex bianconero in caso di addio di Skirniar.

Non è finita qui. In attesa della cessione del centrale slovacco, i nerazzurri potrebbero effettuare un doppio colpo per puntellare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco perchè resta in auge la candidatura di Nikola Milenkovic centrale della Fiorentina che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Con l'arrivo di Bremer alla Juventus ed il Napoli interessato ad altri profili come Kim del Fenerbahce, l'Inter potrebbe avere la strada spianata per accaparrarsi le prestazioni del centrale serbo. Resta in fine sullo sfondo l'idea low-cost che risponde al nome di Francesco Acerbi, pronto a lasciare la Lazio.

I biancocelesti chiedono una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Inter, le ultime su Agoumè e Pinamonti

Oltre ad acquisti importanti, in casa Inter si valutano le cessioni di quei calciatori che sarebbero fuori dal progetto di Inzaghi per questa stagione.

Uno dei giocatori in questione è sicuramente Andrea Pinamonti pronto a lasciare Milano per giocare con maggiore continuità dopo la buona annata da Empoli.

Il centravanti italiano resta nel mirino del Monza che però starebbe virando su altri obiettivi come Petagna e Caprari, ma soprattutto dell'Atalanta che potrebbe rilanciare per accaparrarsi le prestazioni del classe 99. La Dea con la possibile cessione di Muriel o di Duvan Zapata che resta un obiettivo di mercato del Newcastle, potrebbe avvicinarsi alla richiesta di 20 milioni di euro da parte dell'Inter.

Rimanendo in ottica attacco, l'Inter vuole cedere anche Alexis Sanchez. Il cileno avrebbe rifiutato la buona uscita propostagli dai nerazzurri e avrebbero condizionato in maniera importante la trattativa per arrivare a Paulo Dybala, sbarcato a Roma.

In ottica uscite, c'è anche la questione legata a Lucien Agoumè, che dopo il prestito in Francia al Brest dove ha disputato 30 parte in stagione, potrebbe restare in Italia. Infatti, l'Inter dovrebbe avere dei contatti con la Cremonese, interessata al giovane centrocampista.