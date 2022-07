Rafforzare le corsie esterne a disposizione di Allegri. È questo uno degli obiettivi di mercato della Juventus, che vuole rendere competitivo l'organico a disposizione del tecnico bianconero, così da recitare un ruolo da protagonista sia in Italia che in Europa.

Juve, cercasi terzino: da Raum a Emerson

In casa Juventus si lavora per accontentare Allegri che avrebbe chiesto un nuovo esterno sinistro. Tra i nomi sondati dalla dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di David Raum, talentuoso terzino tedesco che nella passata stagione si è messo in luce con la maglia dell'Hoffenhaim.

La Vecchia Signora starebbe monitorando con grande attenzione la situazione dell'esterno della Germania che resta nel mirino anche del Borussia Dortmund in caso di addio di Guerreiro. Per acquistare un nuovo esterno, i bianconeri devono prima cedere Alex Sandro che potrebbe lasciare Torino visto un solo anno di contratto.

Oltre Raum, i bianconeri continuano a monitorare anche Emerson Palmieri che, dopo il prestito non convincente al Lione, è pronto a lasciare definitivamente il Chelsea. I Blues vorrebbero monetizzare dalla cessione dell'esterno italiano che viene valutato 10 milioni di euro. Oltre alle richieste del club inglese, la Juventus deve battere la concorrenza di altre squadre italiane, ovvero la Lazio, che potrebbe virare su Palmieri in caso di cessione di Hysaj al Valencia, e soprattutto dell'Inter, che valuta il profilo dell'esterno della Nazionale di Mancini in caso di cessione di Dumfries proprio al Chelsea.

Juve, Pjanic vorrebbe ritornare a Torino

L'infortunio grave occorso a Paul Pogba, obbliga la Juventus a ritornare sul mercato per dare maggiore qualità e personalità alla mediana a disposizione di Allegri.

I bianconeri starebbero sondando diversi profili e diversi giocatori si starebbero proponendo per ritornare in quel di Torino.

Parliamo di Miralem Pjanic che, dopo le esperienze non esaltanti al Besikthas e soprattutto al Barcellona, vorrebbe ritornare a vestire la maglia della Vecchia Signora. I segnali da parte di Pjanic sono arrivati dall'amichevole che si è disputata contro i blaugrana, terminata con il risultato di 2-2.

Difficile che la Juventus possa prendere in considerazione la candidatura del centrocampista bosniaco, vista la volontà di virare su altri profili come Leandro Paredes che resta l'obiettivo numero uno per puntellare la mediana a disposizione di Allegri.

La Vecchia Signora tiene viva anche la candidatura di Lucas Torreira che potrebbe arrivare dall'Arsenal. I Gunners potrebbero così poi virare su Arthur che resta nel mirino anche del Valencia di Gennaro Gattuso.