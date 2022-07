In casa Inter si lavora soprattutto sul mercato in uscita in queste ultime settimane vista la necessità di dover fare cassa, con l'obiettivo di realizzare l'ormai famoso attivo di mercato da 60 milioni di euro entro giugno 2023. Uno dei nomi chiacchierati è quello di Denzel Dumfries, accostato tra le altre anche al Chelsea, con i Blues che sono alla ricerca di un esterno di livello visto il possibile addio di Marcos Alonso e Azpilicueta. Il club inglese, però, sarebbe alla ricerca di un grande difensore e uno degli obiettivi milita sempre tra le fila nerazzurre e risponde al nome di Milan Skriniar, che piace molto anche al Paris Saint Germain.

Chelsea su Skriniar e Dumfries

Il Chelsea vorrebbe fare la spesa in casa Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Tuchel soprattutto in ambito europeo. I rapporti tra le due società sono ottimi, come dimostra il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku in prestito oneroso da 8 milioni di euro e proprio nell'ambito di questa trattativa i Blues hanno chiesto informazioni su due calciatori della rosa di Simone Inzaghi: Milan Skriniar e Denzel Dumfries.

Gli inglesi hanno perso Rudiger e Christensen, andati in scadenza di contratto, e rischiano di dover cedere anche Azpilicueta e Marcos Alonso, nel mirino del Barcellona. Proprio per questo motivo il solo Kalidou Koulibaly non può bastare e servono un altro centrale e almeno un esterno di livello.

In difesa potrebbe esserci un intreccio di difensori che coinvolge anche il Paris Saint Germain, altra società interessata al centrale slovacco. I parigini, però, fino a questo momento non hanno voluto assecondare le richieste della società nerazzurra, che per il suo cartellino non ha intenzione di scendere al di sotto dei 70 milioni di euro, bonus inclusi, a fronte di un'offerta salita al massimo a 60 milioni di euro, con bonus inclusi.

La possibile offerta

L'Inter ha già dimostrato di non voler concedere sconti per i propri gioielli. Per questo motivo non sarà semplice per il Chelsea riuscire a strappare Milan Skriniar e Denzel Dumfries, anche perché la società nerazzurra dovrebbe poi sostituirli con elementi che possano essere all'altezza di quelle che sono le ambizioni della squadra di Simone Inzaghi.

I Blues, comunque, faranno un tentativo e sarebbero pronti ad intavolare un affare complessivo da quasi 120 milioni di euro. Il club inglese, però, proverà a mettere sul piatto 100 milioni di euro più il cartellino di Emerson Palmieri, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. In questo modo l'Inter avrebbe anche l'esterno per sostituire Dumfries, dato che l'italo brasiliano si alternerebbe a sinistra con Gosens, mentre tornerebbe a destra Darmian, che si giocherebbe il posto con Bellanova.

Da vedere se l'Inter prenderà in considerazione tale ipotesi o se, alla fine, cercherà di tenere i propri gioielli almeno fino a giugno del prossimo anno.