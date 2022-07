Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni per cedere tutti quei calciatori fuori dal progetto di Massimiliano Allegri.

Tra questi, ci sarebbe Arthur che durante la sua esperienza italiana non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e per questo, potrebbe lasciare Torino durante questa finestra di Calciomercato. Sul mediano brasiliano, ci sarebbe il forte interesse dell'Arsenal di Mikeal Arteta che già nella sessione invernale aveva provato ad imbastire una trattativa con i bianconeri per l'ex Barcellona. Stando alle ultime notizie di mercato, i Gunners che stanno effettuando un ottimo mercato, vorrebbero il calciatore in prestito con un possibile diritto di riscatto fissato attorno ai 35-40 milioni di euro, cifra minima che la Juventus chiede per cedere il calciatore, acquistato per circa 80 milioni di euro.

La possibile cessione di Arthur aprirebbe le porte per l'arrivo di un nuovo regista, tassello fondamentale per dare equilibrio e geometrie alla manovra della Vecchia Signora. Il nome più caldo resta quello di Leandro Paredes del Paris Saint Germain che potrebbe rientrare in uno scambio di cartellini con Moise Kean che piace non poco al club parigino. Resta in auge anche la candidatura di Lucas Torreira che dovrebbe lasciare l'Arsenal. I Gunners chiedono 15 milioni di euro per il mediano uruguaiano nel mirino anche della Roma.

Juve, interesse del Tottenham per Zaniolo

Dopo aver acquistato un centrale di grande spessore che dovrebbe essere Bremer, la Juventus si concentrerà sul fronte offensivo.

Il nome più caldo per la trequarti resta quello di Nicolò Zaniolo che dopo l'arrivo di Dybala nella Capitale, potrebbe davvero lasciare la Roma. I giallorossi chiedono una cifra vicina ai 45-50 milioni di euro senza contropartite tecniche con i bianconeri che invano avrebbero provato ad inserire il cartellino di alcuni calciatori come Arthur e Zakaria.

Oltre alle richieste del club giallorosso, la Juve deve far fronte anche al forte interesse del Tottenham di Antonio Conte nei confronti del talento italiano.

Già durante la gestione proprio di Josè Mourinho, gli Spurs erano intenzionati ad aprire una trattativa con la Roma per Zaniolo senza però riuscirci. Lo scenario potrebbe cambiare con il club londinese che potrebbe mettere sul piatto la cifra richiesta dai giallorossi per strappare l'asso italiano dalla concorrenza bianconera.

Inoltre, il possibile addio di Lucas Moura che sarebbe fuori dal progetto di Conte potrebbe favorire l'operazione.

La Juve non molla e resta su Zaniolo ma valuta anche delle possibili alternative come Flip Kostic dell'Eintrach che viene valutato 20 milioni di euro.