La Juventus vorrebbe inserire il centrocampista brasiliano Arthur nell'operazione per Nicolò Zaniolo. La Roma, dapprima contraria a contropartite tecniche, ora starebbe prendendo in considerazione questa possibilità. Nel frattempo l'ex giocatore Antonio Cassano a BoboTV ha parlato del numero 22 giallorosso.

Juventus, la Roma valuterebbe l'inserimento di Arthur nell'operazione Nicolò Zaniolo

L'interesse della Juventus per Nicolò Zaniolo non è più un segreto e la compagine bianconera starebbe discutendo da diversi giorni con la Roma per trovare un accordo che possa convincere i giallorossi a cedere il numero 22.

Sul tavolo, la Vecchia Signora, avrebbe messo più di un'opzione percorribile: quella che Cherubini preferirebbe, passerebbe dall'inserimento di una contropartita tecnica come Arthur, calciatore considerato in uscita dalla Continassa. Questo, automaticamente, dimezzerebbe la richiesta cash della Roma per Zaniolo, di 60 milioni di euro, portandola a circa 30, cifra che evidentemente la Juventus dovrebbe poi versare nelle casse della società capitolina.

La seconda ipotesi, invece, potrebbe emulare quella strutturata con la Fiorentina, ormai due anni, nel caso Federico Chiesa, vale a dire un prestito oneroso con 20 milioni di euro cash alla firma e il resto pagabili in rate nei successivi anni.

Non si esclude, in ogni caso, una terza strada, che consisterebbe nel pagamento da parte della Juve di 50 milioni di euro più bonus in un'unica tranche.

Questa evenienza, sarebbe percorribile soprattutto se la compagine bianconera dovesse incassare i 90 milioni di euro richiesti per il cartellino di Matthijs de Ligt.

Cassano su Zaniolo: 'Non mi piace perché non fa la differenza in campo, ce ne sono di più forti in giro'

Intanto Antonio Cassano è intervenuto alla canonica puntata della BoboTV, andata in onda sul canale Twitch dell'ex attaccante interista, parlando dell'eventuale acquisto della Juventus di Nicolò Zaniolo.

Il classe '82 barese ha detto del giovane esterno giallorosso: "Secondo me non fa la differenza, non fa qualità, non mi piace.

Perché la Juve dovrebbe puntare su di lui? Alla sua età ce ne sono di più forti, la qualità raffinata non ce l’ha. Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io, Juve, non penserei mai di andare a spendere per lui 50 milioni".

Cassano ha poi concentrato le sue attenzioni sul ritorno all'Inter di Romelu Lukaku, affermando come l'attaccante belga farà la differenza in un campionato come quello Italiano.