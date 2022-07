Sono diversi i giocatori di Inter e Milan seguiti sul fronte mercato dai top club europei, in particolare da quelli della Premier League. In particolare il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino due calciatori fondamentali per le compagini milanesi, ovvero Alessandro Bastoni e Rafael Leao.

Le piste Bastoni e Leao per il City

Nonostante la volontà del centrale difensivo italiano Alessandro Bastoni di rimanere all'Inter, il club inglese sarebbe pronto a un'offerta importante attorno ai 50 milioni di euro per convincere il club nerazzurro a cedere uno dei suoi giocatori di maggior valore.

Nelle scorse settimane, l'Inter ha blindato Bastoni, ma le difficoltà della cessione di Skriniar al Paris Saint Germain potrebbero cambiare il futuro in casa nerazzurra. Infatti, l'Inter ha bisogno di una cessione illustre per ritornare in pari con il bilancio.

Ma il Manchester City guarda con grande interesse anche in casa Milan. Infatti i Citizens avrebbero messo nel mirino Rafael Leao, esterno portoghese che è risultato uno dei pilastri del Diavolo nella rincorsa al Tricolore. Il Milan vorrebbe blindare Leao, che però non ha ancora rinnovato il proprio contratto e chiede un ingaggio da top player per continuare la sua esperienza rossonera. Il City potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni di euro per convincere il club rossonero.

Il Diavolo comunque non ha alcuna intenzione di cedere Leao e solo di fronte a un'offerta da circa 150 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione la trattativa.

Inter, nerazzurri beffati per Bremer: Milan su Veretout

Beffa all'orizzonte per l'Inter di Simone Inzaghi che starebbe per perdere uno degli obiettivi principali del suo mercato estivo, ovvero Gleison Bremer.

Nonostante l'interesse datato da parte dei nerazzurri, il centrale del Torino sarebbe ormai a passo dal vestire la maglia della Juventus che dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco è riuscita a sorpassare i nerazzurri. L'offerta bianconera da 47 milioni di euro (40 + 7 di bonus) avrebbe convinto il Torino, che nelle scorse ore avrebbe rifiutato un'offerta attorno ai 30 milioni di euro più il cartellino di Casadei da parte dell'Inter.

Ora i nerazzurri potrebbero virare su altri obiettivi per rinforzare la retroguardia, come Demiral dell'Atalanta e Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Se l'Inter cerca dei rinforzi per il pacchetto arretrato, il Milan sta valutando un acquisto per la mediana. Viste le difficoltà per Renato Sanches (nel mirino del Paris Saint Germain), il Diavolo continua a monitorare la pista che porta a Jordan Vereotut, il quale pare ormai sempre più lontano dalla Roma. Il club giallorosso chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista francese: i rossoneri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Saelemakers come parziale contropartita tecnica più una cifra cash.