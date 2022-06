La Juventus è al lavoro per rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti nella stagione 2021-2022. C'è però l'esigenza anche di vendere quei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Tanti di questi oltre a non aver garantito prestazioni importanti appesantiscono il bilancio con un ingaggio notevole. E' il caso di Alex Sandro, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il terzino brasiliano difficilmente lascerà la società bianconera anche in considerazione dell'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione che difficilmente gli sarà garantito da altre società, il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2023.

Per quanto riguarda Ramsey si lavora alla rescissione consensuale con indennizzo a favore del giocatore di circa 2 milioni di euro. Diversa è la situazione di Arthur Melo, che pesa a bilancio circa 43 milioni di euro. Difficile trovare una società in grado di investire tale somma, anche se le ultime notizie di mercato confermano di una possibile offerta dell'Arsenal per il centrocampista. La società inglese potrebbe offrire soldi più un giocatore che piace alla Juventus: parliamo di Lucas Torreira, che ha disputato una stagione 2021-2022 importante nella Fiorentina. Attualmente però non ci sarebbe intesa fra Arsenal e società toscana per il riscatto del cartellino.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe trasferirsi all'Arsenal, Torreira alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dopo una stagione alla Fiorentina il centrocampista Lucas Torreira potrebbe trasferirsi alla Juventus. Il cartellino del giocatore è di proprietà dell'Arsenal, che lo ha venduto in prestito ai toscani con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro.

La Fiorentina non ha trovato l'intesa economica con la società inglese, di conseguenza potrebbe essere offerto alla Juventus per arrivare ad Arthur Melo. Il brasiliano era stato vicino al trasferimento all'Arsenal nel mercato di gennaio. Affare di mercato che non si è concretizzato in quanto gli inglesi avrebbero voluto acquistarlo in prestito.

La situazione potrebbe cambiare nel Calciomercato estivo, con l'Arsenal che potrebbe offrire circa 25 milioni di euro più Torreira per il brasiliano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi per il settore avanzato. La società bianconera a luglio proverà a trovare un'intesa con l'Atletico Madrid per l'acquisto a titolo definitivo di Alvaro Morata. A breve Di Maria dovrebbe decidere dell'offerta della società bianconera da circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2023 con opzione per quella successiva. Oltre all'argentino potrebbe arrivare anche Zaniolo.