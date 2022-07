La Juventus è molto attiva sul fronte mercato. L'obiettivo è quello di migliorare l'organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri allo scopo di tornare a competere per vincere in Italia e in Europa.

Sembra che i bianconeri si stiano concentrando in modo particolare sul reparto offensivo. Oltre al probabile ingaggio di Angel Di Maria a parametro zero, i dirigenti della Vecchia Signora vorrebbero acquistare altri esterni d'attacco o trequartisti per avere una squadra più incisiva in zona-gol.

Tra i calciatori monitorati dal club torinese ci sarebbe anche Serge Gnabry, ala destra del Bayern Monaco il cui futuro è ancora tutto da decifrare.

L'ex Arsenal non ha ancora rinnovato il contratto con i bavaresi in scadenza nel giugno del 2023. In caso di mancato accordo, il Bayern Monaco sarebbe costretto a metterlo sul mercato per evitare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo. In questo caso potrebbe rappresentare una buona opportunità di mercato per la Juventus.

Quella relativa a Gnabry resta al momento una suggestione di mercato, mentre per Nicolò Zaniolo della Roma ci sarebbe un interesse più concreto. Da non scartare l'opzione Domenico Berardi del Sassuolo che sarebbe anche nel mirino del Milan di Stefano Pioli.

La Juventus starebbe seguendo Koulibaly e Fabian Ruiz del Napoli

La Juventus deve anche risolvere uno degli snodi cruciali del suo Calciomercato, ossia quello relativo al futuro di Mathijs De Ligt.

Il difensore olandese potrebbe andar via se arrivasse un'offerta vicina alla clausola rescissoria (120 milioni di euro). Al momento sulle sue tracce ci sarebbe il Chelsea.

I bianconeri starebbero già cercando il sostituto di De Ligt. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe sempre Kalidou Koulibaly che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Napoli in scadenza nel giugno del 2023.

In caso di partenza di De Ligt, la società torinese avrebbe il denaro necessario per mettere sul piatto i 35-40 milioni di euro richiesti dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per lasciar partire il difensore senegalese.

La Juventus starebbe valutando anche altri profili, e tra questi ci sarebbero Gabriel dell'Arsenal e Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Quest'ultimo sarebbe seguito anche da Inter e Napoli.

L'asse Torino-Napoli non riguarderebbe solo Koulibaly. Infatti pare che la Juventus sia anche sulle tracce di Fabian Ruiz che - come il difensore senegalese - non ha ancora trovato l'accordo con la compagine partenopea per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2023. De Laurentiis sarebbe disposto a cedere il centrocampista spagnolo per circa 25-30 milioni di euro.