Il mercato del Napoli ruota attorno al futuro di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, perno della retroguardia di Luciano Spalletti, potrebbe decidere di continuare la sua esperienza all'ombra del Vesuvio.

Stando alle ultime indiscrezioni, la società azzurra starebbe lavorando per rinnovare il contratto al difensore senegalese (in scadenza nel 2023), nonostante il taglio del monte ingaggi. Infatti, il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe fare uno sforzo economico solo per la conferma del centrale azzurro, che in tal caso potrebbe anche diventare capitano della squadra.

In caso di mancato accordo tra le parti, il senegalese potrebbe essere uno dei centrali più ambiti del mercato internazionale: dalla Juventus come possibile sostituto di De Ligt, passando per Chelsea e Barcellona che da diversi mesi sarebbero interessati al centrale partenopeo.

Napoli, possibile sondaggio per Dybala

Intanto, il Napoli valuta acquisti importanti per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e confermarsi anche nella prossima stagione in Champions League.

Nelle ultime ore, si starebbe parlando di un possibile contatto con l'entourage di Paulo Dybala, che dopo l'addio alla Juventus, non è ancora riuscito a trovare una nuova squadra. Gli azzurri potrebbero così inserirsi nella corsa alla Joya, sfidando Inter e Milan.

Sempre in ottica attacco, resta viva l'ipotesi Gerard Deulofeu, esterno spagnolo che si è messo in grande luce con la maglia dell'Udinese. I friulani chiedono 18-20 milioni di euro per concludere la trattativa.

Infine, sullo sfondo anche la candidatura del Tucu Correa, che potrebbe lasciare l'Inter. Difficile che gli azzurri possano muoversi fortemente sull'argentino, viste le richieste importanti da parte dei nerazzurri da almeno 30 milioni di euro.

Napoli, idea Thorsby per la mediana

A centrocampo è possibile l'addio di Demme e visto il mancato rinnovo da parte di Fabian Ruiz, il club partenopeo si sta muovendo anche in ottica centrocampo, per rinforzare ogni reparto della rosa a disposizione di Spalletti.

La conferma di Lobotka e il riscatto di Anguissa non bastano: per questo, il direttore sportivo Giuntoli starebbe sondando diverse piste tra cui quella che porta a Morten Thorsby della Sampdoria, nel mirino anche di altri club italiani ed europei.

Occorre prestare attenzione pure alla pista Naithan Nandez, che da diverse sessioni di mercato è nel mirino degli azzurri.