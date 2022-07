Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Una nuova indiscrezione riguarda il Bayern Monaco. Serge Gnabry sarebbe nel mirino dei bianconeri Il giocatore non ha ancora rinnovato il contratto con la squadra tedesca in scadenza nel 2023 e la Juve potrebbe approfittare della situazione per abbozzare una trattativa e tentare di portare l'attaccante a Torino.

Nel frattempo, secondo alcune fonti inglesi, pare che il Chelsea sia seriamente interessato a De Ligt. La Juve avrebbe ribadito ai blues che la trattativa è fattibile solo con il pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

Gnabry, il suo futuro in Baviera potrebbe essere in bilico

Ad alimentare le voci sul possibile interessamento da parte della società torinese nei riguardi del giocatore, è stata una foto postata in una storia su Instagram dallo stesso Gnabry con in testa il cappellino marcato con il logo della Juve. Alcuni giornali tedeschi ipotizzano che dietro al mancato rinnovo non ci siano solo i bianconeri, ma anche dei club della Premier inglese e spagnoli.

Il giocatore attualmente è in ferie e potrebbe decidere il suo futuro al rientro dalle vacanze. Vista la situazione complicata di Lewandowski, il Bayern non vorrebbe privarsi anche del giocatore classe '95. Gnabry gioca in Baviera dal 2018, mettendo a segno 64 gol in 170 partite.

Il probabile arrivo di Di Maria non basta

Gnabry sarebbe un affare sia per la giovane età, sia perché a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe lasciare Monaco a un prezzo "scontato". Alla Juventus andrebbe a colmare le partenze di Dybala e di Morata.

La dirigenza juventina deve infatti mettere a disposizione di Allegri un attaccante in grado di supportare Vlahovic, in attesa del rientro a settembre di Chiesa.

Nel frattempo la Juve attende anche la decisione ufficiale di Di Maria riguardo all'offerta della società bianconera. Il Fideo molto probabilmente firmerà un contratto annuale, costringendo quindi la Juve a tornare sul mercato in cerca di un nuovo esterno d'attacco per la stagione successiva, situazione che quindi potrebbe indurre i bianconeri a puntare appunto anche su un profilo giovane già in questa fase.

Tuchel avrebbe messo De Ligt tra gli obiettivi

In casa Chelsea, dopo le partenze di Rudiger e Christensen, il tecnico Tuchel avrebbe chiesto alla società uno sforzo economico per arrivare al giocatore olandese. Il Chelsea avrebbe offerto 50 milioni di euro più un cartellino a scelta fra Werner e Pulisic. L'offerta è stata declinata da Cherubini, che avrebbe fatto sapere di accettare solo il pagamento della clausola rescissoria attualmente in vigore per De Ligt.

Secondo i media inglesi, però, la trattativa sarebbe ancora all'inizio ma non è escluso che Todd Boehly, nuovo presidente della squadra londinese, potrebbe avvicinarsi alle richieste bianconere e accontentare Tuchel.