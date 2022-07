Milan Skirniar potrebbe restare all'Inter. Sfumato Bremer, che si è accasato alla Juventus, la dirigenza nerazzurra ha un solo obiettivo: trattenere il centrale slovacco, perno fondamentale della retroguardia di Simone Inzaghi.

I nerazzurri vorrebbero così proporre il rinnovo contrattuale al totem difensivo. Un contratto da cinque milioni per blindare definitivamente Skriniar. Le insidie però sono dietro l'angolo, con diversi club che sarebbero interessati alle prestazioni del centrale nerazzurro. Oltre al Paris Saint Germain, che si è fermato all'offerta di 50 milioni di euro, ci sarebbe anche l'interesse del Barcellona che, sfumato Koundè, in procinto di trasferirsi al Chelsea, potrebbe virare su Skriniar.

L'Inter non abbassa le pretese e cederebbe il calciatore solo di fronte ad una cifra vicina ai 70 milioni di euro. I blaugrana potrebbero effettuare una reale offerta solo attraverso qualche cessione illustre come quella di Frankie De Jong che resta l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Manchester United di Erick Ten Haag. Con un'offerta monstre, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di cedere Skriniar e virare su altri profili come Nikola Milenkovic della Fiorentina che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro. L'Inter deve però battere la concorrenza della Juventus che dopo Bremer, potrebbe soffiare un altro centrale alla compagine nerazzurra.

Oltre Milenkovic, i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione anche la candidatura di Merith Demiral dell'Atalanta, riscattato dalla Juventus per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

La Dea non intende cedere in prestito il calciatore e per questo, i nerazzurri potrebbero decidere di mettere sul piatto il cartellino di Andrea Pinamonti che resta un obiettivo per il reparto offensivo di Gasperini.

Inter, i problemi fisici di Gosens, possibile interesse per Palmieri

Robin Gosens non è ancora al top della forma.

Dopo il grave infortunio che ne ha condizionato la scorsa stagione, il laterale olandese ha subito un leggero affaticamento nella sfida contro il Monaco, sintomo di una condizione non ancora perfetta.

Per questo, l'Inter potrebbe ritornare sul mercato per trovare un vice all'altezza dell'ex Atalanta. Tra i nomi del taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe quello di Emerson Palmieri, ormai fuori dal progetto di Tuchel al Chelsea e che già in passato era stato accostato ad alcune società italiane come Napoli e Lazio.

Nonostante delle stagioni non all'altezza, i Blues chiedono una cifra vicina ai 10 milioni di euro per lasciar partire il terzino della Nazionale. L'Inter, invece, vorrebbe il calciatore in prestito.