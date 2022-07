Continua il pressing del Milan per Charles De Ketelaere. I rossoneri continuano a monitorare il gioiello del Brugge, obiettivo numero uno per puntellare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli e dare maggiore qualità negli ultimi trenta metri.

Dopo la prima offerta da 20 milioni di euro più cinque di bonus che è stata prontamente rifiutata dal club belga, il Diavolo sarebbe disposto ad alzare l'offerta per avvicinarsi alla richiesta di 35 milioni di euro da parte del Brugge. Infatti, i rossoneri sarebbero disposti a mettere una cifra di 30 milioni di euro (più bonus) per accaparrarsi le prestazioni di De Ketelaere, che dopo aver rifiutato il Leeds, conta di vestire la maglia del Milan.

Vista la volontà del giovane talento di iniziare una nuova esperienza e di consolidarsi nel panorama europeo, il Brugge potrebbe decidere di accettare l'offerta dei rossoneri.

Il Milan non si ferma qua e cerca un altro rinforzo per puntellare l'organico e in particolare il reparto offensivo a disposizione di Pioli. Resta calda anche la candidatura di Hakim Ziyech, ormai vicinissimo a lasciare il Chelsea. I Blues chiedono una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire l'ex Ajax. Il club londinese avrebbe provato a inserire il trequartista marocchino in una possibile trattativa per Rafael Leao, obiettivo del tecnico Thomas Tuchel. Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere l'esterno portoghese e solo di fronte a un'offerta superiore ai 100 milioni di euro potrebbe decidere di trattare un'eventuale cessione.

Milan, non tramonta la pista Renato Sanches

Oltre la trequarti, il Milan vorrebbe rinforzare la mediana orfana di Frank Kessie. Uno dei nomi che resta sul taccuino di Maldini e Massara è quello di Renato Sanches. Nonostante l'interesse del Paris Saint Germain, il Milan non avrebbe mollato il centrocampista portoghese e starebbe cercando un accordo totale con il Lille che chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciar partire l'ex centrocampista del Bayern Monaco.

In caso di mancato accordo tra le parti, il Diavolo potrebbe virare su altri profili come Jordan Veretout, che già nella sessione invernale di Calciomercato era stato accostato ai Campioni d'Italia. Il francese è in uscita dalla Roma visto il poco feeling con Josè Mourinho. Il club capitolino chiede una cifra attorno ai 15-18 milioni di euro: per abbassare le pretese economiche, il Milan potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers, già proposto ai giallorossi nell'incontro per Nicolò Zaniolo.

Infine, sullo sfondo restano altre due candidature come quella di Enzo Fernandez del River Plate e Douglas Luiz dell'Aston Villa.