Non solo acquisti ma anche mantenere i top player già presenti in organico. E' questa l'intenzione del Milan che sta lavorando sul fronte mercato anche per blindare i giocatori che si sono resi protagonisti nella cavalcata al Tricolore.

Leao nel mirino del Chelsea

Tra questi, c'è senza dubbio Rafael Leao che è esploso durante la scorsa stagione, diventando un punto fermo dello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Il Diavolo vorrebbe blindare l'esterno portoghese che però chiede un contratto da 7 milioni di euro per continuare la sua esperienza in rossonero.

Tale richiesta è legata al forte interesse dei top club europei ed in particolare del Chelsea che avrebbe messo Leao nel mirino per puntellare l'attacco a disposizione di Tuchel.

Nonostante l'arrivo di Sterling dal Manchester City, i Blues potrebbero mettere sul piatto una cifra vicino ai 100 milioni di euro per convincere il Milan. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di cedere Leao e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 150 milioni di euro potrebbero vacillare ed intavolare una possibile trattativa.

Altro calciatore che il Diavolo vuole blindare è certamente Fikayo Tomori, leader della retroguardia di Stefano Pioli. Il centrale inglese sarebbe nel mirino del Manchester United di Ten Haag che potrebbe mettere sul piatto una cifra importante per convincere il Milan a cedere l'ex Chelsea.

Come per Leao, il Diavolo non ha alcuna intenzione di intavolare una trattativa per Tomori, anzi starebbe valutando il rinnovo contrattuale per il leader della difesa.

Milan, nuova offerta per De Ketelare

Oltre a blindare i pezzi pregiati della rosa, il Milan lavora sul fronte acquisti per rafforzare l'organico a disposizione di Pioli.

Per la trequarti l'obiettivo numero resta De Ketelaere, gioiello del Brugge che da diverse settimane è nel mirino dei rossoneri. Dopo la prima offerta da quasi 25 milioni di euro, il club rossonero avrebbe aumentato l'offerta per chiudere la trattativa: una cifra vicino ai 30 milioni di euro, precisamente 28 milioni di euro più tre di bonus per convincere il Brugge.

Charles De Ketelaere non è il solo sulla lista di Maldini e Massara per puntellare la trequarti. Resta in auge anche la candidatura di Ziyech, che resta in uscita dal Chelsea. Lo snodo cruciale di tale trattativa è legato alla formula di trasferimento: il Diavolo vorrebbe il calciatore in prestito, mentre il Chelsea vorrebbe monetizzare la cessione del fantasista marocchino che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro.

Infine, sullo sfondo anche il profilo di Nabir Fekir del Betis che viene valutato attorno ai 30-35 milioni di euro. L'ex Lione sarebbe nel mirino anche di Roma e Barcellona.