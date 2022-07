Uno dei calciatori simbolo dello Scudetto rossonero è stato certamente Fikayo Tomori, che con l'infortunio di Kjaer è diventato il leader della retroguardia componendo con Kalulu una grande coppia difensiva. Le prestazioni del centrale del Diavolo che è riuscito a conquistare anche la Nazionale inglese, non sono passate inosservate con molti top club europei che sarebbero interessati alle sue prestazioni. Tra questi, c'è il Manchester United del neo tecnico Ten Haag, pronto a riportare i Red Devils in cima al calcio inglese ed europeo.

Nonostante le lusinghe dello United e le possibili offerte che potrebbero arrivare, Tomori resta un punto fermo del Milan che non ha alcuna intenzione di cedere il suo centrale difensivo.

Anzi, per evitare problemi Maldini e Massara starebbero lavorando al rinnovo contrattuale del difensore per blindarlo definitivamente.

Il discorso si allarga anche nei confronti di Rafael Leao, altro calciatore che il Diavolo vorrebbe blindare per evitare gli assalti dei top club europei. Fino a questo momento, tra il club rossonero e l'entourage del calciatore non si è riuscito a trovare un accordo sul rinnovo contrattuale. Sullo sfondo resta il Manchester City di Pep Guardiola, pronto ad inserirsi in caso di rottura e di mancato rinnovo.

Milan, idea Diallo per la retroguardia

Rimanendo in ottica difesa, il Milan è a caccia di un difensore che possa completare il pacchetto di centrali a disposizione di Pioli.

Tra i nomi sondati da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Abdou Diallo, centrale francese che sarebbe in uscita dal Paris Saint Germain. Con l'arrivo di un nuovo centrale che potrebbe essere Milan Skirniar dell'Inter, le possibilità di mettersi in luce per il classe 96 sarebbero minime e per questo, potrebbe decidere di lasciare Parigi per iniziare una nuova avventura europea e giocare con maggiore continuità.

Lo snodo cruciale è rappresentato dalle richieste del Psg che chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per intavolare una trattativa, una cifra ritenuta elevata dal club rossonero.

Diallo non è il solo profilo internazionale che il Milan sta monitorando. Tra questi, ci sarebbe anche Sarr del Chelsea che viene valutato attorno ai 25 milioni di euro.

Infine, i rossoneri guardano anche in Italia e in particolare in casa Lazio, con il nome di Francesco Acerbi che resta un'opzione low-cost per completare la retroguardia.