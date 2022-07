In queste ore non mancano le indiscrezioni di Calciomercato. Secondo alcuni rumors Rafael Leao sarebbe osservato dal Chelsea, mentre l'Atletico Madrid vorrebbe cedere definitivamente Alvaro Morata. Nel frattempo, Nicolò Zaniolo ha preso parte alla seconda amichevole della Roma segnando anche un gol.

Calciomercato Milan: il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Rafael Lea, Maldini studia il rinnovo al portoghese

Il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly, vorrebbe presentarsi ai suoi neo tifosi con un colpo a effetto sul calciomercato e il nome che piacerebbe alla compagine inglese sarebbe Rafael Leao.

L'attaccante esterno classe '99 del Milan è stato protagonista della cavalcata che ha visto la compagine guidata da Stefano Pioli trionfare nell'ultimo campionato di Serie A e per questo, Paolo Maldini e Frederic Massara non vorrebbero privarsene. Il giovane calciatore, sotto contratto con il Diavolo fino al 2024, ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, cifra dalla quale il duo dirigenziale rossonero non scenderebbe per un'eventuale cessione. In ogni caso, la priorità per la formazione lombarda, sarebbe quella di rinnovare con l'attaccante ventitreenne, che attualmente percepisce uno stipendio da 1.5 milioni di euro. Il Milan potrebbe offrire a Leao un aumento di stipendio fino a 4 milioni di euro, mentre il portoghese ne chiederebbe 6.

Di conseguenza, per trovare un accordo, i rossoneri potrebbero dover effettuare un altro sforzo economico nei confronti del calciatore.

Calciomercato Juventus, Morata sarebbe in uscita dall'Atletico Madrid

Alvaro Morata è tornato all'Atletico Madrid dopo che la Juventus non lo ha riscattato per 35 milioni di euro, tuttavia l'attaccante iberico potrebbe non restare a lungo nella compagine allenata dal "Cholo" Simeone.

Secondo rumors dalla Spagna infatti i "Colchoneros" sarebbero pronti a metterlo sul mercato.

Visto il gradimento di mister Allegri, in dirigente della Juventus Cherubini potrebbe tornare alla carica con l'Atletico Madrid, aprendo un nuovo tavolo di trattative.

Roma, Zaniolo schierato per la seconda amichevole dei giallorossi, la sorella: 'Se vuole andare non minacciatelo'

Nicolò Zaniolo è stato schierato per la seconda uscita amichevole della Roma di questa mattina contro il Sunderland. Il giocatore, che aveva saltato l'allenamento di ieri mattina, è entrato nella ripresa, segnando il gol che ha fissato il risultato sul 2-0 in favore dei capitolini.

Intanto è arrivato in giornata il messaggio della sorella diciassettenne di Zaniolo, Benedetta, che in un video su Tik Tok ha voluto difendere il proprio fratello, affermando: "Sputate nel piatto in cui avete mangiato, se lui vuole andare non bisogna insultarlo e minacciarlo personalmente".