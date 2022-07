Milan Skriniar resta nel mirino del Paris Saint Germain. Il difensore dell'Inter potrebbe lasciare Milano e finanziare i prossimi colpi di mercato della società nerazzurra.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la trattativa non sta avendo dei passi in avanti, con il club parigino che avrebbe offerto una cifra attorno ai 50 milioni di euro per convincere l'Inter a lasciar partire il centrale slovacco. La quadra però non si è ancora trovata, in quanto il club nerazzurro chiede una cifra superiore vicino ai 70 milioni di euro e i francesi non vorrebbero spingersi oltre i 50.

Per questo, il Psg starebbe sondando altri profili, come quello di Koundè del Siviglia.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo rilancio da parte del club francese, con l'Inter che avrebbe fretta di chiudere tale operazione per dare poi l'assalto definitivo a Gleison Bremer, centrale del Torino che resta l'obiettivo numero per puntellare la retroguardia a disposizione di Inzaghi. Come ribadito dal patron granata Urbano Cairo, serve un'offerta attorno ai 40 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrale ex Atletico Mineiro.

Oltre a Skriniar, anche De Vrij potrebbe lasciare l'Inter. Infatti, oltre all'interesse di club inglesi come il Manchester United anche la Juventus starebbe monitorando la situazione del centrale olandese, che potrebbe rappresentare una buona opportunità per sostituire il possibile partente De Ligt.

Inter, Dzeko vorrebbe restare

Intanto, in casa Inter tiene banco la situazione legata a Paulo Dybala che non riesce a trovare una nuova squadra dopo l'addio alla Juventus. La Joya resta nel mirino dei nerazzurri e soprattutto del direttore sportivo Giuseppe Marotta che avrebbe offerto un contratto da 5 milioni di euro più uno di bonus.

Per favorire l'arrivo del numero 10 argentino, l'Inter dovrebbe prima sfoltire l'attacco. Oltre Sanchez, che potrebbe svincolarsi e Pinamonti, che resta nel mirino del Monza, i nerazzurri dovrebbero cedere uno tra Edin Dzeko e Joacquin Correa. Entrambi però non vorrebbero lasciare Milano e vorrebbero giocarsi le proprie carte per ritagliarsi uno spazio importante.

Il "Tucu", pupillo dell'allenatore nerazzurro, sta cominciando a ricoprire anche il ruolo di trequartista nel 3-4-1-2 provato da Inzaghi durante l'inizio di questo ritiro estivo, mentre Dzeko vorrebbe restare all'Inter. Nonostante dei sondaggi di squadre importanti come Juventus e Real Madrid, il bomber bosniaco gradirebbe continuare la sua esperienza in nerazzurro ed essere una valida alternativa alla coppia Lukaku-Lautaro.

Resta quindi il nodo Dybala che nelle prossime settimane potrebbe guardarsi attorno, vista l'impossibilità dell'Inter - almeno per ora - di virare fortemente su di lui.