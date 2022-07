Puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti dopo cessione importanti per restare ai vertici del calcio italiano. È questo l'obiettivo del Napoli, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare ogni reparto dell'organico ed essere competitivo su tutti i fronti.

Con l'addio di David Ospina, il club partenopeo sta cercando un nuovo estremo difensore da poter affiancare ad Alex Meret. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuntoli, ci sarebbe quello di Salvatore Sirigu che svincolatosi dal Genoa dopo la retrocessione, potrebbe rappresentare un'ottima opportunità di esperienza per la porta azzurra, in vista anche di una competizione di grande caratura come la Champions League.

Oltre al portiere della Nazionale italiana, il Napoli starebbe sondando anche alcuni profili internazionali come quello di Kepa del Chelsea, accostato alla Lazio prima dell'arrivo di Maximiano nella Capitale. Lo snodo fondamentale per possibile arrivo del portiere spagnolo alla corte di Spalletti è rappresentato dall'alto ingaggio percepito ai Blues. Il discorso si estende anche nei confronti di Keylor Navas che resta al momento una suggestione, visto l'ingaggio faraonico che il portiere percepisce al Psg.

Napoli, Petagna vicino al Monza, Simeone possibile sostituto

Chi potrebbe salutare Napoli è Andrea Petagna che vorrebbe giocare con maggiore continuità. L'attaccante partenopeo sarebbe nel mirino del Monza di Adriano Galliani che dopo aver sondato Pinamonti, sarebbe vicino a concludere l'operazione con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il club brianzolo chiede l'attaccante in prestito con obbligo di riscatto, fissato attorno ai 15 milioni di euro.

Per sostituire Petagna, il club azzurro potrebbe virare fortemente sul Cholito Simeone che con l'arrivo di Piccoli ed Herny dovrebbe lasciare il Verona. La società clivense chiede una cifra tra i 18-20 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante argentino che sarebbe nel mirino di club spagnoli come il Siviglia di Lopetegui.

Non è finita qui. Per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti, il Napoli starebbe accelerando per Gerard Deulofeu che da diversi mesi è nel mirino del club azzurro. Fino a questo momento, non si è riuscito a trovare un accordo con l'Udinese che chiede una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Stando alle ultime notizie, la trattativa sembrerebbe essersi sbloccata sulla base di 16 milioni di euro più un contratto da 2,5 milioni di euro per l'esterno spagnolo.

Deulofeu andrebbe a colmare la casella scoperta da Dries Mertens che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Napoli. Con l'arrivo dell'esterno spagnolo, l'avventura di Ciro a Napoli potrebbe essersi realmente conclusa.