In queste ore, i dirigenti della Juventus stanno lavorando alacremente suo mercato. La cessione al Bayern Monaco di Matthijs de Ligt ha portato nelle casse bianconere circa 80 milioni. Gran parte di questa cifra verrà investita nell'acquisto di un difensore. Ma la Juventus sarebbe al lavoro anche per rinforzare l'attacco. I nomi che starebbe seguendo la Juventus sarebbero Nicolò Zaniolo e Alvaro Morata. La situazione del giocatore classe 99 potrebbe presto sbloccarsi perché la Roma ha appena sottoscritto un contratto triennale con Paulo Dybala.

L'arrivo nella capitale della Joya potrebbe spingere la Roma a voler cedere Zaniolo. Adesso resta da capire se la Juventus e i giallorossi riusciranno a trovare un accordo.

La Juventus cerca rinforzi in attacco

La Juventus, in questi giorni, starebbe cercando anche dei rinforzi in attacco. I bianconeri sarebbero al lavoro su due piste una porterebbe a Nicolò Zaniolo mentre la seconda condurrebbe ad Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe di nuovo Alvaro Morata poiché può ricoprire più ruoli. Lo spagnolo può giocare sia a sinistra che come vice Vlahovic. Per questo motivo, la Juventus sarebbe tornata alla carica con l'Atletico Madrid.

Inoltre, i colchoneros vorrebbero provare a cedere lo spagnolo. L'Atletico Madrid potrebbe aprire anche ad un nuovo prestito di Alvaro Morata. Infatti, il giocatore va in scadenza nel 2024 con i colchoneros e per questo motivo si potrebbe aprire l'ipotesi di un nuovo prestito. Inoltre, quelle che sembravano le pretendenti per Morata ovvero il Barcellona e l'Arsenal hanno acquistato rispettivamente Lewandowski e Gabriel Jesus.

Perciò entrambe sembrano uscite dalla corsa a Morata. Inoltre, lo stesso calciatore non avrebbe un gran feeling con Simeone e soprattutto vorrebbe tornare a Torino. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Zaniolo: si cerca una formula giusta

La Juventus, in queste settimane, ha corteggiato Nicolò Zaniolo ma ancora non ha trovato una soluzione per acquistarlo.

I bianconeri vorrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare ma la Roma avrebbe detto sempre no a questa ipotesi. La Juventus voleva provare a inserire il nome di Arthur che non rientra nei piani bianconeri. Questa ipotesi, però, è stata scartata e dunque i dirigenti juventini potrebbero cercare di proporre alla Roma un prestito con obbligo di riscatto. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se le parti riusciranno a trovare il giusto accordo per Nicolò Zaniolo.