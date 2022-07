Puntellare la rosa a disposizione di Josè Mourinho per ritornare in Champions League ed essere protagonisti anche in Europa. È questa l'intenzione della Roma, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare lo Special One e rafforzare l'organico.

Tutto ruota attorno al possibile addio di Nicolò Zaniolo che resta nel mirino della Juventus. In attesa della cessione di De Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 40-45 milioni di euro per convincere i giallorossi a lasciar partire il numero 22. Per questo, la società dei Friedkin starebbe già lavorando per sostituire degnamente Zaniolo.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Thiago Pinto ci sarebbe anche quello di Mario Pasalic, centrocampista croato e autore di un grande campionato con la maglia dell'Atalanta.

Come sappiamo, il club bergamasco è una bottega cara e chiede una cifra importante per lasciar partire uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Gasperini. La Roma vorrebbe convincere la Dea ad abbassare le pretese, inserendo il cartellino di Stephan El Shaarawy come parziale contropartita tecnica. Infatti, il Faraone sarebbe uno degli obiettivi di mercato del tecnico Gasperini. Con la Dea, ci sarebbe in ballo anche un possibile scambio di prestiti tra Miranchuk e Carles Perez.

Oltre Pasalic, la Roma tiene viva la candidatura di Domenico Berardi del Sassuolo.

Come l'Atalanta, anche il club neroverde non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro. Con il direttore sportivo Carnevali, il club giallorosso ha anche in ballo la trattativa per Davide Frattesi che resta l'obiettivo numero uno per puntellare il centrocampo a disposizione di Mourinho. I giallorossi offrono 25 milioni di euro totali, contro la richiesta di 30 da parte del Sassuolo.

Roma, Villar vicino al Monza

Non solo acquisti. La Roma lavora anche sul fronte cessioni. Infatti, il club giallorosso vorrebbe cedere tutti quei calciatori ormai fuori dal progetto di Mourinho.

Tra questi, c'è sicuramente Gonzalo Villar che dopo l'esperienza in Spagna al Getafe, potrebbe rimanere in Serie A. Infatti, sulle tracce del centrocampista spagnolo ci sarebbe il Monza di Adriano Galliani che dopo Sensi e Pessina, vorrebbe puntellare la mediana a disposizione di Stroppa.

La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito, l'ennesimo per il mediano spagnolo che non è riuscito a ritagliarsi un grande spazio durante la sua esperienza nella Capitale.

Come Villar, in bilico è anche il futuro di Jordan Veretout. Il francese sarebbe nel mirino del Torino e del Napoli che in caso di cessione di Demme, potrebbe approdare agli ordini di Luciano Spalletti.