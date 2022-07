Il futuro di De Ligt potrebbe essere ancora a Torino. Secondo quanto riportato da alcuni media sembra che la Juventus non sia affatto contenta dell'offerta presentata dal Bayern Monaco. Dal canto suo la dirigenza bianconera non avrebbe fretta. Il contratto del giocatore scade tra due anni, ragione per cui alla Continassa non avrebbero l'impellenza di chiudere un'eventuale trattativa in questa sessione di calciomercato. La Juve potrebbe decidere di trattenere il giocatore pur sapendo che il mancato introito derivato dalla cessione, può rallentare le operazioni di mercato in entrata.

Sfumato Koulibaly, la Juve pensa a Pau Torres

Qualora arrivasse l'offerta giusta per De Ligt, la Juve dovrebbe correre ai ripari e cercare un sostituto all'altezza. Allegri aveva messo Koulibaly in cima alla lista dei possibili candidati. Il difensore senegalese però potrebbe annunciare a breve il suo trasferimento al Chelsea. Koulibaly non si è presentato nel ritiro di Dimaro e il suo eventuale approdo in Premier potrebbe aprirebbe le porte ad altri scenari di Calciomercato.

Nelle ultime ore il nome di Pau Torres viene accostato alla Juve. Il contratto del difensore del Villarreal scade nel 2024 e la valutazione fatta dal Submarino Amarillo è di circa 50 milioni di euro. La cifra però potrebbe essere considerata troppo alta dalla dirigenza bianconera nonostante la giovane età e l'esperienza internazionale accumulata dal giocatore nella recente Champions League.

Riprende quota la candidatura di Bremer

Sfumato Koulibaly, Massimiliano Allegri avrebbe messo il brasiliano come prima scelta qualora fosse ceduto De Ligt. Da alcune fonti giornalistiche sembra che ci sia stata una frenata dell'Inter nei riguardi del giocatore. La trattativa tra il club nerazzurro e il PSG per Skriniar stenta a decollare e questo potrebbe avvantaggiare la Juve che avrebbe modo e tempo di affondare il colpo.

Bremer è giovane e viene considerato un profilo appetibile dalla Vecchia Signora. Il suo cartellino è valutato circa 40 milioni dal Torino. Cifra che potrebbe essere abbassata inserendo una contropartita tecnica gradita ai granata.

Milenkovic resta una delle ipotesi

Alcuni sondaggi più o meno recenti sono stati fatti dalla Juve per altri difensori, tra questi Gabriel dell'Arsenal e Kimpembe del PSG.

La dirigenza bianconera vorrebbe portare a Torino anche un giocatore di prospettiva: su tutti Nikola Milenkovic quello con il prezzo più abbordabile. La Fiorentina valuta il serbo circa 15 milioni di euro. Cifra per quale si troverebbe più facilmente ad un accordo. Inoltre Milenkovic avrebbe già chiesto alla dirigenza viola di non "puntare i piedi" qualora arrivasse un'offerta da qualche top club.