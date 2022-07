La Juventus ha recentemente annunciato ufficialmente gli arrivi di due rinforzi come Angel Di Maria e Paul Pogba. Su di loro e sul resto del mercato della Juventus si è recentemente espresso il giornalista Michele Criscitiello in un editoriale su Tuttomercatoweb, che ha sottolineato l'importanza di acquisti come Di Maria e Pogba, che portano esperienza e qualità. Soprattutto l'argentino, secondo il giornalista sportivo, è più utile di Cristiano Ronaldo, anche perché meno star e più disponibile al lavoro di squadra rispetto al portoghese.

Michele Criscitiello ha parlato di Di Maria, Pogba e Koulibaly

'Di Maria, per una stagione, è un lusso e paradossalmente, mondiale permettendo, potrebbe dare qualcosa anche in più di Cristiano Ronaldo. È fortissimo ma è meno star del portoghese", sono queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello. Secondo il giornalista sportivo l'argentino garantisce qualità ed equilibrio essendo un giocatore che si sacrifica per i compagni.

Su Pogba invece il giornalista ha aggiunto: 'Il francese serve alla Juventus come all'Europa serve luce e acqua dopo la lite con Putin'. Paragoni politici per il giornalista sportivo, che ha voluto parlare anche della possibile cessione di de Ligt.

Secondo Criscitiello se dovesse arrivare un'offerta da 80-90 milioni di euro la Juventus farebbe un affare importante.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Per come difendiamo in Italia e per come difende la Juve il difensore non è uno che serve'. Criscitiello poi suggerisce il sostituto ideale di de Ligt dichiarando: 'Se arriva Koulibaly la Juve ha vinto. Serve spessore e qualità, le ottiene solo acquistando il difensore del Napoli'.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe sostituire de Ligt con Koulibaly, ma le ultime indiscrezioni di mercato confermano come sia vicino al trasferimento al Chelsea. Si parla di un investimento da parte della società inglese di circa 40 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere l'ingaggio da pagare al difensore di 10 milioni di euro a stagione.

Il difensore del Napoli non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per la difesa. Si valuta anche un altro difensore importante, che però piace anche all'Inter: si tratta di Gleison Bremer del Torino, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.

Si valuta però un altro rinforzo per la difesa, anche perché oltre alla possibile partenza di de Ligt, un altro giocatore importante come Chiellini ha lasciato Torino. Si valuta anche l'acquisto di Benoit Badiashile, che ha più o meno la stessa valutazione di mercato del brasiliano del Torino. È un classe 2001 ed è un piede sinistro e sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.