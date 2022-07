Il mercato della Roma gira attorno a Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è nel mirino della Juventus e la sua permanenza non sarebbe così scontata. Infatti, con un'offerta attorno ai 50 milioni di euro, il club capitolino potrebbe decidere di cederlo per reinvestire il denaro su altri profili.

Tra i nomi per la sostituzione di Zaniolo, ci sarebbe anche quello di Domenico Berardi, esterno del Sassuolo e della nazionale. Dopo grandi stagioni con la casacca neroverde, il futuro dell'esterno italiano potrebbe essere altrove, con l'obiettivo di provare il definitivo salto di qualità in una big.

Il Sassuol chiede una cifra attorno ai 40 milioni per intavolare una possibile trattativa.

Per abbassare le pretese della società emiliana, la Roma potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Carles Perez come parziale contropartita tecnica. Inoltre, i giallorossi starebbero intensificando i contatti con il Sassuolo anche per Davide Frattesi, che resta uno degli obiettivi per il centrocampo.

Oltre alle richieste importanti del club neroverde, la Roma deve battere la concorrenza del Milan, a caccia di giocatori di grande qualità per rafforzare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli. In questo momento, il Diavolo è concentrato su altri obiettivi come Ziyech e De Ketelaere, ma in caso di mancato accordo per tali giocatori, potrebbe decidere di virare fortemente su Berardi ed essere una concorrente importante per la Roma di Mourinho.

Oltre a Berardi, il club giallorosso valuta anche il profilo Gonzalo Ramos, attaccante del Benfica, richiesto proprio dallo Special One. Il club portoghese non fa sconti e chiede almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il proprio attaccante.

Roma, Zakaria possibile contropartita per Zaniolo

Nicolò Zaniolo resta quindi nei radar della Juventus, con la Roma che potrebbe decidere di cederlo a fronte di un'offerta importante.

La Vecchia Signora potrebbe inserire qualche contropartita tecnica gradita a Mourinho per abbassare la parte cash. Tra essi circola il nome di Denis Zakaria, centrocampista svizzero arrivato a Torino a gennaio dal Borussia Moenchenglabach. Con l'arrivo di Pogba e di un altro centrocampista come Paredes, il mediano svizzero potrebbe lasciare Torino ed essere così una pedina importante per il centrocampo della Roma.

I giallorossi valutano anche diversi altri nomi per la mediana: tra questi, ci sarebbero anche quelli di Marcel Sabitzer del Bayern Monaco ed Aoaur in uscita dal Lione.

Un possibile arrivo a centrocampo significherebbe la possibile partenza di Jordan Vereotut, che potrebbe rientrare in orbita Napoli con le possibili cessioni di Fabian Ruiz e Diego Demme.