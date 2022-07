Il Calciomercato entra sempre più nel vivo e sono diverse le indiscrezioni di mercato che in questi giorni coinvolgono i vari club di Serie A, in particolare Juventus e Milan.

Juve, tra la cessione di De Ligt e la trattativa per Zaniolo

La Juventus è una delle società più attive sul fronte mercato. I bianconeri stanno lavorando per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare a competere per lo Scudetto dopo due anni non esaltanti.

Il mercato della Vecchia Signora passa per la possibile cessione di Matthijs De Ligt.

Il centrale olandese è nel mirino di Chelsea e Bayern Monaco che avrebbero offerto 70 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del difensore ex Ajax. I bianconeri - almeno per il momento - non hanno intenzione di cedere il calciatore di fronte a tali cifre, ma solo con un'offerta attorno ai 90-100 milioni di euro prenderebbero in considerazione la cessione.

La eventuale partenza di De Ligt permetterebbe ai bianconeri di puntellare ogni reparto della rosa di Allegri, a cominciare dalla trequarti. Il nome più caldo è quello di Nicolò Zaniolo, che sembrerebbe ormai lontano dalla Roma. La Vecchia Signora avrebbe proposto un'offerta attorno ai 40 milioni di euro, cifra ritenuta ancora bassa dal club giallorosso che ne chiede almeno 60.

Oltre a Zaniolo, la Juventus continuerebbe il pressing su Nahuel Molina dell'Udinese che viene valutato 30 milioni di euro, inoltre pensa a un colpo in difesa: circola il nome di Gabriel, come possibile sostituto di De Ligt. Il centrale brasiliano in forza all'Arsenal viene valutato attorno ai 40 milioni di euro.

Milan: riscattato Messias, pressing su De Keteleare

Un'altra società molto attiva sul fronte mercato è il Milan. La trequarti è il reparto maggiormente sotto osservazione e che potrebbe subire le maggiori modifiche.

Continuerà il percorso in rossonero da parte di Junior Messias, che è stato finalmente riscattato dal Crotone.

Dopo Florenzi, il Diavolo riscatta anche l'esterno offensivo dal club calabrese per una cifra attorno ai 4,5 milioni di euro. La conferma di Messias mette in dubbio la permanenza di Alexis Saelemaekers, che potrebbe esser ceduto di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro.

La stessa cifra è stata offerta al Bruges per Charles De Ketelaere, trequartista belga. Per il momento, non c'è accordo tra le parti, con il club belga che chiede almeno 30 milioni di euro. Oltre al classe 2000, il Diavolo continua a monitorare la situazione di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea.