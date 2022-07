Finita la festa per la presentazione di Dybala e già tempo per la Roma di tuffarsi nuovamente nel calciomercato.

Pinto e la società giallorossa sarebbero già pronti a mettere a segno altri colpi per rinforzare la rosa giallorossa. Mourinho avrebbe chiesto il difensore Eric Bailly per completare il reparto difensivo, in attesa di Georginio Wijnaldum, Il centrocampista olandese sarebbe in procinto di arrivare a Trigoria in prestito. Sembra che PSG e Roma abbiano trovato un accordo sul trasferimento del giocatore, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Negli ultimi giorni uno dei nomi accostati alla squadra della capitale e che potrebbe rinforzare il reparto offensivo giallorosso sarebbe quello di Andrea Belotti.

Bailly: la Roma vorrebbe il prestito del giocatore

Mourinho conosce molto bene Bailly e lo vorrebbe portare a Roma. Il difensore del Manchester United è valutato circa 15 milioni di euro dalla squadra inglese. La società giallorossa vorrebbe il giocatore in prestito, magari con diritto di riscatto. Il possente difensore ivoriano è reduce da molti infortuni e nell'ultimo anno ha giocato pochissimo. Bailly accetterebbe con entusiasmo una nuova avventura in Italia agli ordini del suo ex tecnico.

Paiono invece scendere le quotazioni di Zagadou.

Il giocatore piace alla Roma, ma i numerosi infortuni accusati in questi anni non convincono appieno la società giallorossa.

In uscita la dirigenza capitolina considera incedibili Smalling, Mancini e Ibanez, mentre potrebbe ascoltare eventuali offerte per Kumbulla. La cifra richiesta per l'albanese potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.

Pare che nelle scorse settimane il Torino abbia mostrato qualche interesse senza tuttavia affondare il colpo.

Belotti potrebbe essere il nome nuovo per l'attacco

L'ex capitano del Toro Andrea Belotti si è svincolato da quasi un mese e non ha ancora trovato un squadra per la nuova stagione. Su di lui si sono rincorse le voci per possibili acquirenti dalla Premier inglese, ma niente di concreto.

Alla Roma servirebbe un vice Abraham e "il Gallo" potrebbe fare al caso di Mourinho.

L'eventuale arrivo di Belotti sarebbe condizionato dalla cessione di Shomurodov e dalle richieste dell'ex capitano granata. Belotti potrebbe chiedere 3 milioni di euro a stagione, cifra che la Roma vorrebbe provare ad abbassare.

Sembra esserci l'accordo tra PSG e Roma per Wijnaldum

Secondo alcuni media, pare sia stato trovato l'accordo tra la società giallorossa e quella parigina per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese arriverebbe nella capitale in prestito per un anno con diritto di riscatto a 10 milioni al raggiungimento di determinate condizioni. Inoltre parte dello stipendio di Wijnaldum sarebbe pagato in parte dal PSG per il primo anno.