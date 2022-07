L'Inter potrebbe ancora fare qualcosa sul mercato degli esterni in vista della nuova stagione. I nerazzurri, infatti, non sarebbero convinti a pieno da Robin Gosens, che ancora non sembra aver recuperato completamente a livello psicofisico, piuttosto che fisico, dopo il grave infortunio subito l'anno scorso all'Atalanta. Il club meneghino per questo motivo si stanno guardando intorno in cerca di qualche occasione e una di queste risponde al nome di Marcelo, terzino mancino brasiliano che ha lasciato il Real Madrid dopo essere andato in scadenza di contratto.

La Roma è stata sicuramente una delle protagoniste assolute di questa sessione estiva di Calciomercato. Preso Paulo Dybala, vicini a Wijnaldum, i giallorossi non sembrano volersi fermare e avrebbero fatto un sondaggio anche per Mario Pasalic, che l'Atalanta sembra disposta a cedere dinanzi ad una buona offerta.

Inter su Marcelo

L'Inter potrebbe fare ancora qualcosa sulla fascia sinistra in vista della prossima stagione. E' andato via Ivan Perisic in scadenza di contratto, con il croato che ha deciso di non rinnovare e accasarsi al Tottenham, e al suo posto dovrebbe essere promosso Robin Gosens dopo sei mesi utilizzati soprattutto per ritrovare la forma migliore. L'esterno tedesco è arrivato a gennaio dall'Atalanta per 15 milioni di euro più bonus e adesso ci si aspetta tanto da lui anche se c'è qualche piccola perplessità amplificata dal problema fisico che gli ha fatto saltare l'ultima amichevole contro il Lens.

Darmian potrebbe essere adattato, ma i nerazzurri stanno pensando anche ad un colpo dall'usato sicuro che risponde al nome di Marcelo. Il terzino brasiliano è andato in scadenza di contratto con il Real Madrid ed è ancora senza squadra. Il giocatore potrebbe fare da chioccia a Gosens, visto che quando viene chiamato in causa ha sempre fatto la differenza e in un centrocampo a cinque avrebbe sicuramente meno compiti difensivi rispetto a quanto accadeva in Spagna, tra le fila dei Blancos.

Affinché l'affare sia fattibile, Marcelo dovrebbe accettare un contratto annuale, magari inserendo un'opzione per il secondo anno, a 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Roma su Pasalic

La Roma è letteralmente scatenata sul mercato in queste settimane. Ieri sera i giallorossi hanno presentato Paulo Dybala e ora sono molto vicini a Georginio Wijnaldum ma non si fermano qui.

I capitolini avrebbero messo nel mirino anche Mario Pasalic, non considerato incedibile dall'Atalanta. Le due società potrebbero anche imbastire uno scambio alla pari, con Tiago Pinto che inserirebbe nell'affare uno tra Jordan Veretout e Brian Cristante, entrambi non considerati intoccabili da José Mourinho.