Potrebbe presto giungere a conclusione il tormentone relativo al futuro di Paulo Dybala. La Joya è stato accostato a diverse società, dal Napoli alla Roma, passando per il Milan, ma l'Inter si è mossa prima di tutti e ormai sembra essere ad un passo dal giocatore. Anche il fantasista argentino, infatti, avrebbe deciso di dire si definitivamente alla proposta del club meneghino, fatta qualche settimana fa, anche per cercare di accelerare le pratiche ed essere in ritiro ad Appiano Gentile, agli ordini di Simone Inzaghi, a partire dalla prossima settimana.

Il giocatore è stanco di aspettare e adesso si attende un segnale dal club affinché possa accelerare i tempi.

Dybala accetta l'Inter

Nelle scorse settimane si parlava della trattativa dell'Inter con Paulo Dybala con ottimismo sul buon esito dell'affare. Non a caso è andato in scena anche un vertice con l'agente della Joya, Antun, ripreso dalle telecamere sotto la sede del club nerazzurro. In realtà c'era ancora un periodo di riflessione visto che c'erano distanze soprattutto per quanto riguarda le commissioni e il premio alla firma.

Ora, però, Dybala avrebbe deciso di dire si all'Inter, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport. L'argentino è stufo di aspettare e per questo ha voluto dare un segnale ai nerazzurri per accelerare i termini visto che vorrebbe cominciare la preparazione settimana prossima a Appiano Gentile.

Il classe 1993 dovrebbe firmare un contratto quadriennale a 5 milioni di euro più un milione di euro legati alle presenze e ai gol e proprio su questi bonus c'erano le riflessioni del calciatore, che ha deciso di rimettersi in gioco.

Ora l'Inter deve accelerare per non far stancare Dybala e per questo motivo sta provando a trovare un accordo con l'agente di Alexis Sanchez per riuscire ad arrivare alla rescissione del contratto con un anno di anticipo sulla scadenza.

La Joya rappresenta un'occasione troppo ghiotta, essendo a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus.

Occasione imperdibile

Vista la situazione dell'Inter in attacco, diventa imperdibile l'occasione Paulo Dybala. Se è vero che al momento c'è grande affollamento, bisogna tener conto del fatto che Dzeko non è più giovanissimo e, comunque, ha il contratto in scadenza a giugno 2023, stesso mese in cui dovrebbe tornare al Chelsea Lukaku, anche se c'è ottimismo sul fatto che il prestito possa essere rinnovato.

Correa, dal proprio canto, non dà garanzie dal punto di vista fisico e, dunque, insieme a Lautaro la Joya sarebbe l'unica certezza a disposizione di Simone Inzaghi anche in prospettiva futura e Marotta è il numero uno in termini di programmazione.