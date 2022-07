L'Inter è stata sicuramente la grande protagonista di questa prima parte della sessione estiva di Calciomercato. Sono stati ufficializzati già cinque acquisti (Bellanova, Asllani, Lukaku, Mkhitaryan e Onana) e non sembra finire qui. La società nerazzurra vuole regalare gli ultimi rinforzi a Simone Inzaghi, ma per farlo servono anche delle cessioni per sfoltire la rosa e fare cassa, oltre a dover alleggerire il monte stipendi, con il diktat del taglio del 15% rispetto allo scorso anno. In attacco il nome caldo è sempre quello di Paulo Dybala, ma per il suo arrivo servono le uscite e uno dei giocatori che potrebbe partire è Edin Dzeko, finito nel mirino del Monza.

Il Torino è costretto a rivoluzionare la rosa a disposizione di Ivan Juric a causa di diversi addii, tra calciatori in scadenza di contratto e quelli non riscattati. Servono innesti soprattutto in mezzo al campo e uno dei nomi rimasto nei radar dei dirigenti è quello di Nahitan Nandez, già sondato nelle scorse sessioni di mercato. Adesso il Cagliari sembra pronto a trattare la sua cessione dopo la retrocessione in Serie B.

Monza, nel mirino Dzeko

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato è Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è arrivato solo un anno fa dalla Roma per meno di 1 milione di euro e ha dato un contributo importante, mettendo a segno tredici reti in campionato e tre in Champions League ma adesso, con il ritorno di Romelu Lukaku, che era stato chiamato a sostituire dodici mesi fa, le cose sono cambiate, con gli spazi che rischiano di restringersi.

Inoltre, l'Inter vorrebbe liberare spazio per ingaggiare Paulo Dybala e per farlo, oltre a Alexis Sanchez, dovrà andare via necessariamente uno tra Dzeko e Correa. Sul classe 1986 avrebbe messo gli occhi il Monza, che è alla ricerca di un grande centravanti per coronare una campagna acquisti davvero importante per una neopromossa.

Nelle casse dell'Inter potrebbe finire anche un indennizzo inferiore al milione di euro, mentre bisogna vedere se il giocatore accetterà di mettersi in discussione accettando il trasferimento in un club non di prima fascia, ma sicuramente dal grande avvenire visto il progetto di Galliani e Berlusconi.

Il Torino sarebbe interessato a Nandez

In casa Torino sembra essere tornato di moda il nome di Nahitan Nandez. I granata avevano fatto un tentativo per l'uruguaiano anche a gennaio, ma il Cagliari non aveva voluto privarsene essendo in piena lotta salvezza. La retrocessione ha cambiato, inevitabilmente, i piani e anche la valutazione del centrocampista uruguaiano, che non supera i 15 milioni di euro. Per la fumata bianca, però, potrebbe essere messa sul piatto una cifra sui 7-8 milioni di euro più i cartellini di Ola Aina e Simone Zaza.