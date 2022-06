Il futuro di Paulo Dybala resta incerto. Nonostante il grande interesse dell'Inter, la trattativa tra le parti non si è ancora conclusa. Per questo, la Joya si guarda attorno con diversi club italiani interessati a lui.

I nerazzurri restano favoriti, ma visto il possibile acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea, le cose potrebbero cambiare. Infatti, la dirigenza nerazzurra si sta concentrando per il ritorno del Big Rom, lasciando in stand-by la trattativa per l'asso argentino, che potrebbe valutare altre offerte. Se in Europa, resta da considerare la pista che porta all'Atletico Madrid, a caccia di un attaccante per sostituire Suarez, in Italia anche Milan e Roma stanno monitorando la situazione.

Milan e Roma sarebbero interessate a Dybala

I rossoneri vorrebbero puntellare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli, e la Joya potrebbe aumentare la qualità e la fantasia del reparto offensivo del Diavolo.

Anche la Roma pare interessata al calciatore, che fino a questo momento sta aspettando le mosse dell'Inter e del direttore sportivo Marotta. In caso di un eventuale addio di Nicolò Zaniolo, nel mirino di Juventus e proprio del Milan, la situazione potrebbe cambiare e anche i giallorossi potrebbero recitare un ruolo da protagonisti nella corsa a Dybala.

L'offerta dell'Inter per l'argentino resta di 6 milioni di euro a stagione: Milan e Roma dovranno quindi eventualmente raggiungere e migliorare l'offerta per accaparrarsi le prestazioni della Joya.

Milan su Traorè, per la Roma nuovo incontro per Frattesi

Intanto Milan e Roma lavorano su altri fronti per puntellare le rispettive rose.

Sempre in ottica trequarti, i rossoneri sarebbero ritornati alla carica per Hamed Junior Traorè, talentuoso trequartista del Sassuolo, che sarebbe nel mirino di diversi club italiani come Napoli e Juventus.

Il club neroverde, come per tutti i suoi gioielli (vedi Scamacca e Raspadori), chiede una cifra importante attorno ai 30 milioni di euro; il Diavolo monitora anche un altro calciatore in uscita dal Sassuolo, ovvero Filip Djuricic, che potrebbe risultare un'ottima opzione a parametro zero, visto il suo mancato rinnovo con il club emiliano.

La Roma dopo aver definito l'arrivo di Matic punta a concludere la trattativa proprio con il Sassuolo per Davide Frattesi, altro pezzo pregiato della formazione guidata da Dionisi. Il club capitolino offre 25 milioni di euro, mentre i neroverdi ne chiedono tra i 30-35 milioni di euro.

Intanto, i giallorossi lavorano anche per il reparto offensivo, con il nome di Goncalo Guedes che potrebbe risultare un'ottima opzione.