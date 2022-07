Il Milan spera di chiudere nelle prossime ore la trattativa per Juventus, per De Ketelaere mentre la Juventus vorrebbe inserire il profilo di Rabiot per arrivare a Paredes. Il PSG non avrebbe abbandonato definitivamente la pista per Skriniar.

Calciomercato Inter, il PSG potrebbe tentare un ultimo affondo per Milan Skriniar

L'Inter, dopo aver perso Gleison Bremer, ha scelto di bloccare la partenza di Milan Skriniar. Tuttavia, secondo quanto trascritto dal quotidiano Tuttosport, il calciatore slovacco potrebbe essere ancora attenzionato dal PSG. La compagine parigina, che si era interessata al difensore classe '95 arrivando ad offrire 50 milioni di euro, aveva poi ritenuto eccessive le richieste della società nerazzurra, che valuterebbe tutt'oggi Skriniar 70 milioni di euro.

Le trattative si erano dunque spente tra le parti, ma mancando ancora diverse settimane alla chiusura del mercato, non si escluderebbe un nuovo e forse ultimo tentativo del PSG che potrebbe pareggiare le richieste di Marotta. Qualora questo non succedesse, per il giocatore slovacco sarebbe pronto un rinnovo di contratto a 6 milioni di euro annuali fino al 2027 e la promessa di una futura fascia da capitano da mettere sul braccio.

Juventus, per arrivare a Paredes la chiave potrebbe essere Rabiot

La Juventus starebbe studiando da settimane il modo per arrivare a Leandro Paredes. Per il centrocampista argentino, il PSG chiederebbe 30 milioni di euro, troppi per le casse della Vecchia Signora. Di conseguenza, Cherubini vorrebbe inserire nella trattativa una contropartita utile per abbassare le pretese economiche dei parigini ed il profilo indicato per questo scopo, sarebbe quello di Adrien Rabiot.

Il giocatore transalpino, apparirebbe fuori dal progetto tecnico di Allegri e anche la sua procuratrice, vorrebbe riportarlo in Francia. Ecco perché l'affare potrebbe prendere forma nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, le prossime sarebbero ore decisive per De Ketelaere

Da quanto filtra dall'ambiente Milan, i rossoneri sarebbero fiduciosi di chiudere nelle prossime ore, la trattativa per Charles De Ketelaere.

Il giocatore classe 2001, apparirebbe ormai in uscita dal Club Brugge, che nella prima partita di campionato, lo ha escluso dalla lista dei convocati. Lo stesso allenatore della formazione belga, Carl Hoefkens, ha parlato in conferenza stampa del trequartista, affermando quanto segue: "Farò qualsiasi cosa per lui, ma tutto questo è un po’ troppo per Charles".

Parole che evidentemente testimonierebbero una situazione di tensione tra le componenti. In ogni caso, Maldini e Massara attenderebbero una risposta definitiva dal Bruges tra oggi e domani, con un'offerta messa sul tavolo da parte del Milan di 30 milioni più 2 di bonus.