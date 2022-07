In queste ultime ore si moltiplicano le indiscrezioni di Calciomercato. Il Real Madrid valuterebbe nuovamente il profilo di Rafael Leao.

Il Napoli sarebbe disposto a offrire 30 milioni di euro per Raspadori. Intanto Inter e Juventus potrebbero sfidarsi in sede di calciomercato per il difensore della Fiorentina Milenkovic.

Calciomercato Milan, il Real Madrid potrebbe tornare su Rafael Leao

Il Real Madrid starebbe pensando di tornare sul profilo di Rafael Leao del Milan. La compagine iberica, dopo aver incassato il no di Kylian Mbappé, vorrebbe acquisire un nuovo top player per l'attacco.

Secondo quanto filtra dai media spagnoli, il numero uno dei "Galacticos" non vorrebbe però assecondare le richieste di Maldini, che valuta Leao 120 milioni di euro, viceversa potrebbe effettuare un'offerta se i rossoneri dovessero abbassare le pretese.

Calciomercato, Juve ed Inter si starebbero preparando a una sfida per Milenkovic

La Juventus e l'Inter sono state le protagoniste di questi ultimi giorni nella trattativa per Gleison Bremer, centrale ex Torino che ha prima sfiorato i colori nerazzurri per poi scegliere la Vecchia Signora.

Le due acerrime rivali prossimamente potrebbero ingaggiare una nuova sfida di calciomercato per Nikola Milenkovic. Lo stopper in forza alla Fiorentina piacerebbe a entrambe le società "strisciate" e il suo agente, Fali Ramadani, sarebbe atteso nella prossima settimana per un meeting con la dirigenza dei viola per fare il punto della situazione.

Il classe '97 vorrebbe infatti effettuare un salto di qualità andando a giocare in una delle "Big" del campionato. Il suo contratto scadrà con la compagine toscana nel giugno 2023. Questo potrebbe dunque accelerare ancor di più una eventuale cessione di Milenkovic, che la Fiorentina valuterebbe circa 20 milioni di euro.

Napoli, il nome nuovo per i partenopei sarebbe quello di Raspadori

Il Napoli, dopo aver perso Insigne e Mertens, sta studiando diversi profili per rafforzare il settore offensivo. Secondo Sky Sport, uno dei nomi seguiti dalla compagine partenopea sarebbe Giacomo Raspadori. Per il centravanti del Sassuolo, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Da quanto si apprende però, il club emiliano ad ora, non avrebbe necessità di incassare denaro, soprattutto dopo la cessione di Scamacca che è diventato un nuovo giocatore del West Ham per una cifra vicina ai 36 milioni di euro. Di conseguenza, al Napoli, non resterebbe che far leva sulla volontà di Rapadori, che sarebbe lieto di trasferirsi nel capoluogo campano.