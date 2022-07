Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato pare essere Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante è tornato dal prestito all'Empoli dopo un'annata positiva e su di lui si è parlato del forte interesse del Monza. Negli ultimi giorni, però, a fare passi avanti importanti sarebbe stata l'Atalanta, tornata in auge dopo aver riscontrato il gradimento del calciatore alla destinazione bergamasca. Probabile che nei prossimi giorni si possa anche arrivare ad un accordo tra le due società per la fumata bianca.

Anche il Torino si sta muovendo sul mercato, alla ricerca di un rinforzo tra i pali. Sono state sondate diverse piste, ma i granata sarebbero pronti ad accelerare per Dragowski, che lascerà la Fiorentina. Il polacco sembrava destinato all'Espanyol, ma i rallentamenti degli ultimi giorni hanno aperto uno spiraglio al club di Urbano Cairo.

Pinamonti in orbita Atalanta

L'Atalanta sarebbe balzata in pole position per Andrea Pinamonti negli ultimi giorni. Il giovane centravanti lascerà sicuramente l'Inter, che deve sfoltire il reparto avanzato vista la presenza di Lukaku, Lautaro Martinez, Correa, Dzeko e Alexis Sanchez. Il giocatore è tornato dal prestito all'Empoli, dove ha disputato un'ottima annata, realizzando anche tredici reti in campionato, che gli ha permesso di mettersi in mostra e attirare su di sé l'attenzione di diverse società.

Tra queste, appunto, c'è la Dea, che avrebbe superato nella corsa al classe 1999 anche il Monza. L'Inter punta a realizzare una plusvalenza importante, valutando Pinamonti tra i 18 e i 20 milioni di euro anche se vorrebbe anche riservarsi un diritto di recompra sul calciatore ad una cifra maggiorata di circa 10 milioni di euro.

Da vedere se i bergamaschi saranno d'accordo, ma non è da escludere nemmeno che i due club possano discutere uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino di Merih Demiral. Vista l'esigenza di rinforzare il reparto arretrato, infatti, il turco potrebbe essere l'innesto giusto da regalare a Simone Inzaghi.

Torino su Dragowski

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo tra i pali in vista della prossima stagione. I granata hanno sondato diverse piste ma nelle ultime sta prendendo quota l'ipotesi Dragowski. L'estremo difensore polacco è in uscita dalla Fiorentina e sembrava destinato all'Espanyol, ma nelle ultime ore secondo La Nazione ci sono stati dei rallentamenti e adesso il club di Urbano Cairo è pronto a fare un tentativo. Non è da escludere uno scambio alla pari con Milinkovic-Savic, che in quel caso approderebbe ai viola andando a ricoprire il ruolo di portiere in seconda.