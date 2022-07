Il Calciomercato è iniziato da quasi due settimane e le trattative sul tavolo dei club sono sempre più numerose. Il Manchester United si sarebbe interessato a Calhanoglu dell'Inter, mentre il Monza potrebbe chiudere l'affare Villar con la Roma. In casa Juventus, intanto, per sostituire l'eventuale partente de Ligt, Gabriel apparirebbe come uno dei profili preferiti da Massimiliano Allegri.

Calciomercato Inter, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Hakan Calhanoglu

Il nuovo Manchester United di Ten Hag sta attuando un processo di rivoluzione e osserverebbe diversi profili per cambiare in parte, una rosa che negli ultimi anni ha deluso.

La compagine inglese dunque, avrebbe messo nel mirino Hakan Calhanoglu, centrocampista poliedrico in forza all'Inter. Il giocatore turco, classe '94, è legato contrattualmente alla compagine nerazzurra fino al 2024 e di conseguenza per averlo servirebbero circa 35 milioni di euro.

Roma, Villar potrebbe trasferirsi al Monza con prestito oneroso con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro

Il Monza di Silvio Berlusconi si sta evidenziando per essere una delle squadre più attive in questa finestra di calciomercato. Dopo diversi colpi messi a segno dal direttore sportivo Adriano Galliani, la compagine lombarda non vorrebbe fermarsi e starebbe trattando con la Roma per il profilo di Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo che non è partito alla volta del ritiro giallorosso in Portogallo, apparirebbe come uno dei cedibili e proprio per questo, le due società potrebbero chiudere l'affare nelle prossime ore.

L'operazione, si strutturerebbe sulla base del prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto, qualora il Monza c'entrasse la permanenza nella massima serie, fissato a 9 milioni.

Con l'eventuale cessione di Villar, la Roma cercherebbe poi un centrocampista dinamico, come Davide Frattesi del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, l'erede di Matthijs de Ligt potrebbe essere Gabriel dell'Arsenal

Le contrattazioni tra Juventus e Bayern Monaco per il trasferimento di Matthijs de Ligt continuano e Cherubini starebbe sondando il mercato per trovare l'erede del difensore olandese. Secondo le più recenti indiscrezioni, il calciatore indicato da Massimiliano Allegri sarebbe Gabriel, stopper brasiliano dell'Arsenal. Lo stopper classe '97, legato contrattualmente alla formazione inglese fino al 2025, verrebbe valutato dai "Gunners" circa 40 milioni di euro.