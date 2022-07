Ormai da diverse settimane si parla di un possibile addio di Milan Skriniar, difensore slovacco dell''Inter. Sembra abbastanza scontato che l'Inter, nel mercato estivo, cederà uno dei prezzi pregiati della sua formazione, ma ancora non è chiaro quale possa essere il sacrificato. Secondo indiscrezioni, tra quelli più in bilico ci sarebbe proprio Skriniar, che potrebbe essere entrato nelle grazie di formazioni blasonate, come il Paris Saint-Germain. Dietro il pagamento di una cifra consistente, l'Inter potrebbe anche cedere il suo difensore per affidarsi a quelli presenti in rosa o eventualmente acquistarne un altro.

Milan Skriniar o Alessandro Bastoni: chi verrà ceduto?

Tra i difensori che qualche mese fa sembravano a rischio cessione in casa Inter c'era anche Bastoni. Nonostante le rassicurazioni del suo agente, Tullio Tinti, che aveva chiaramente fatto capire che Bastoni è felice di Milano e dell'ambiente, le numerose avances di alcuni club avevano fatto preoccupare la tifoseria.

Chelsea, Tottenham e Paris Saint-Germain avrebbero mosso i loro dirigenti per convincere l'Inter che, dopo un primo tentennamento, ha fatto sapere di aver tolto l'italiano dalla lista dei partenti. Se si farà cassa, dovrà essere fatta con un tra de Vrij e Skriniar in quel reparto.

Perchè? Stando a ciò che si vocifera, le motivazioni sarebbero sia legate alla volontà di Inzaghi che anagrafiche.

Bastoni è il più giovane nel reparto arretrato tra i tre, inoltre, può giocare in ognuna delle tre posizioni nella difesa a tre di Inzaghi ed è considerato più propenso all'impostazione e alla costruzione di gioco rispetto ai due compagni, de Vrij e Skriniar.

Per Inzaghi sarebbe insostituibile, quindi si starebbe già valutando il rinnovo contrattuale.

Il suo accordo con l'Inter scade nel 2024 e potrebbero esserci i presupposti per un'ulteriore conferma, anche perché, secondo molti, potrebbe essere il nuovo capitano dell'Inter, o almeno contendere la fascia a Barella, che dovrebbe essere in cima alle gerarchie per un eventuale fascia da capitano dopo la fine dalla carriera di Handanovic.

Il possibile sostituto di Skriniar

Se Skriniar dovesse essere ceduto, al suo posto potrebbe arrivare Bremer, che nel frattempo si è presentato agli allenamenti pre-ritiro con la maglia del Torino. Bremer non avrebbe accolto alcune richieste e contratti importanti in arrivo dall'Inghilterra, l'idea sarebbe quella di restare in Italia, o con la maglia del Torino o, secondo indiscrezioni, con la casacca dell'Inter o con quella della Juventus, che starebbe valutando il possibile sostituto di Matthijs de Ligt, che potrebbe lasciare Torino in questa sessione di mercato.