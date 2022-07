L'Inter e Milan Skriniar potrebbero separarsi per 68 milioni di "ricchi motivi". Stiamo parlando dell'offerta che nei prossimi giorni potrebbe giungere in Viale della Liberazione direttamente da Parigi, mittente il Paris Saint-Germain. Dopo i primi contatti ed una serie di proposte rifiutate (l'ultima sarebbe stata di 60 milioni di euro più il cartellino di Draxler) sembra che i campioni di Francia in carica abbiano deciso di rompere gli indugi e di dare il via all'assalto finale per assicurarsi le prestazioni del difensore slovacco.

L'idea del Psg sarebbe quella di offrire 67-68 milioni di euro cash (dunque nessuna contropartita tecnica) più una serie di bonus per giungere ai 70 milioni ai quali in casa Inter non direbbero di no.

Nelle fasi iniziali della trattativa pare che Marotta e Ausilio avessero fissato il prezzo di Skriniar intorno agli 80 milioni. Ovviamente si sarebbero poi aperti i confronti per trovare un punto d'accordo, e questo potrebbe essere proprio a quota 70 milioni.

Skriniar avrebbe già l'accordo col Psg per il suo ingaggio

Sarebbe dunque questione di giorni. Il Paris Saint-Germain infatti avrebbe l'intenzione di fare il suo ennesimo tentativo per portare Skriniar sotto la Torre Eiffel, e questo dovrebbe rappresentare il momento-chiave della trattativa. Infatti, se dovesse essere confermata la cifra di circa 68 milioni più bonus, sembra quasi scontato il sì dell'Inter.

A questo punto, con il probabile avallo alla cessione da parte della società milanese, non ci sarebbe alcun problema nell'intesa fra la compagine parigina e il giocatore.

Le parti, infatti, avrebbero già trovato un'intesa di massima sull'ingaggio.

Skriniar guadagnerebbe circa 7,7 milioni di euro netti a stagione (firmando un quinquennale) più una serie di bonus piuttosto facili da raggiungere che lo porterebbero intorno agli 8 milioni. Lo stipendio dell'ex Sampdoria diventerebbe ancor più corposo se dovesse riuscire a vincere con il Psg la Champions League.

Si parla in questo caso di 9 milioni totali.

Inter: anche de Vrij sarebbe sul piede di partenza

L'Inter versione 2022/2023 potrebbe perdere i 2/3 della difesa titolare di questi ultimi anni. Infatti (detto di Skriniar) anche un altro titolare, Stefan de Vrij, potrebbe salutare la Pinetina durante il mercato estivo. Il terzetto varato sotto la gestione Conte e confermato da Simone Inzaghi vedrebbe come unico "superstite" Alessandro Bastoni.

Tornando a de Vrij, pare che il difensore olandese non abbia intenzione di rinnovare il contratto con i nerazzurri in scadenza nel giugno del 2023. A questo punto, inevitabile che, di fronte ad eventuali offerte congrue al valore del giocatore, i dirigenti della Beneamata si accomoderebbero al tavolo delle trattative.

Sembra che sulle tracce del numero 6 interista ci sia il Manchester United. Il nuovo tecnico della compagine inglese, Ten Hag, per le sue idee tattiche gradisce particolarmente i difensori che sanno palleggiare, e per questo motivo vorrebbe fare di de Vrij uno dei punti-cardine del nuovo corso dei Red Devils.

Ovviamente l'Inter starebbe pensando già agli eventuali sostituti di Skriniar e de Vrij. Al momento nella lista dei papabili ci sarebbero Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina.