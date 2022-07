Dopo essere stata la grande protagonista sul mercato in entrata, con cinque acquisti già ufficializzati, l'Inter adesso pensa a come sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, anche per fare cassa e chiudere gli ultimi colpi in entrata, che dovrebbero essere Gleison Bremer e Paulo Dybala. Si è parlato a lungo di Milan Skriniar, ma il Paris Saint Germain non è ancora arrivato ai 70 milioni di euro richiesti, e per questo motivo lo slovacco potrebbe anche restare. Uno dei nomi chiacchierati in uscita sarebbe quello di Federico Dimarco, finito nel mirino della Lazio, che cerca un rinforzo importante sulla fascia sinistra in difesa.

Anche la Roma si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Nonostante l'arrivo di Matic, i giallorossi cercano altri innesti in mezzo al campo e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Diego Demme, che non sembra essere indispensabile nel Napoli di Luciano Spalletti, soprattutto dopo l'esplosione di Lobotka.

Lazio su Dimarco

Uno dei giocatori dell'Inter chiacchierati in uscita negli ultimi giorni è Federico Dimarco. Il difensore sarebbe finito nel mirino della Lazio, che cerca un innesto sulla fascia sinistra in difesa, dove spesso Sarri ha adattato Hysaj l'anno scorso. Il mancino interista per età, qualità tecniche, capacità balistiche, potenziale ed esperienza in Serie A potrebbe essere un candidato perfetto in quel reparto.

Simone Inzaghi ha puntato spesso su di lui, avendolo impiegato in trentadue circostanze in campionato, con l'attivo due reti e due assist.

Giocatore molto duttile, anche per questo piace a diversi allenatori, tra cui appunto Maurizio Sarri. Certo, non sarà semplice convincere l'Inter a privarsene, soprattutto qualora dovesse essere ceduto Skriniar al Psg, anche se i parigini ancora non sono arrivati ai 70 milioni richiesti.

Il club meneghino, comunque, avrebbe fatto sapere alla Lazio di essere disposto a trattare la cessione di Dimarco soltanto dinanzi ad offerte a partire dai 20 milioni di euro, che rappresenterebbe anche una plusvalenza piena essendo un prodotto del vivaio nerazzurro.

Roma su Demme

La Roma è sempre alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, nonostante l'arrivo di Nemanja Matic.

Per questo motivo i giallorossi, secondo Alfredo Pedullà, avrebbero messo gli occhi su Diego Demme, che il Napoli non ritiene incedibile. Non è da escludere che le due società possano anche intavolare uno scambio con Jordan Veretout, con un piccolo indennizzo a favore dei capitolini. in questo modo, i partenopei avrebbero in rosa anche il sostituto di Fabian Ruiz, che sembra destinato alla cessione essendo in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno.