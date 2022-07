Il Chelsea potrebbe accelerare per Koulibaly. La Juventus osserverebbe il profilo di Kimpembe, mentre la Roma starebbe negoziando con il West Ham per l'uscita di Justin Kluivert.

Il Chelsea cerca un difensore centrale, attenzionato il nome di Kalidou Koulibaly

Il Chelsea vorrebbe ripartire dall'acquisto di un forte difensore centrale, specie dopo aver perso Antonio Rudiger. La compagine inglese, dunque, si starebbe concentrando sul profilo di Kalidou Koulibaly. Lo stopper senegalese apparirebbe in uscita dal Napoli e lo stesso direttore sportivo dei partenopei Giuntoli, in conferenza stampa, ha sottolineato come il calciatore si stia guardando intorno.

Ecco perché il Chelsea vorrebbe affondare il colpo, proponendo ad Aurelio De Laurentiis un conguaglio economico da circa 40 milioni di euro. Il numero uno degli azzurri, qualora realizzasse di non poter rinnovare il contratto a Koulibaly, certamente preferirebbe cedere il calciatore all'estero piuttosto che a una diretta rivale come la Juventus. In ogni caso, le parti si aggiorneranno dopo il confronto, che dovrebbe avvenire a Dimaro in questa settimana, tra ADL e il difensore africano.

Calciomercato Juventus, se sfumasse Koulibaly i bianconeri potrebbero puntare Kimpembe

Anche la Juventus avrebbe nel mirino Kalidou Koulibaly, ma se il calciatore dovesse rinnovare con il Napoli o trasferirsi all'estero, i bianconeri potrebbero virare su Presnel Kimpembe.

Il difensore francese in forza al PSG potrebbe lasciare la compagine parigina per fare spazio all'ipotetica entrata di Milan Skriniar. Dunque, Cherubini vorrebbe aprire un tavolo di trattativa con Al-Khelaïfi, inserendo magari nell'operazione il profilo di Moise Kean.

Calciomercato Roma, Kluivert potrebbe lasciare i giallorossi, il West Ham seguirebbe il calciatore olandese

Uno dei calciatori che apparirebbero in uscita dalla Roma risulterebbe essere Justin Kluivert. La giovane ala olandese, rientrata nella Capitale dopo l'avventura dello scorso anno con il Nizza, piacerebbe al West Ham di David Moyes.

Secondo quanto filtrato dai media spagnoli, gli "Hammers", dopo aver abbandonato la pista che portava a Arnaut Danjuma, potrebbero concentrarsi sull'esterno classe '99 giallorosso. Kluivert sarà legato contrattualmente con la Roma fino al prossimo 2023 e per tale ragione, Thiago Pinto valuterebbe il suo cartellino circa 15 milioni di euro. Qualora dunque la trattativa con la formazione britannica dovesse andare in porto, il GM portoghese avrebbe un tesoretto da investire per un attaccante laterale e il nome di Wilfried Zaha starebbe prendendo sempre più quota a Trigoria.