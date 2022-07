La Juventus dopo Di Maria e Pogba potrebbe mettere a segno altri acquisti importanti sul fronte mercato. Molto dipenderà anche dalle cessioni, in particolare da quella di Matthijs de Ligt. In caso di partenza del difensore olandese, nelle casse bianconere potrebbero entrare circa 100 milioni di euro, soldi che verrebbero utilizzati non solo per rinforzare la difesa, ma anche il centrocampo e l'attacco.

In casa Juventus si starebbe continuando a lavorare per l'acquisizione del cartellino di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è in scadenza di contratto nel giugno del 2024 e non avrebbe intenzione di rinnovarlo.

Di conseguenza, i giallorossi vorrebbero cederlo già quest'estate per monetizzare al massimo da una sua eventuale partenza.

In un primo momento la società della famiglia Friedkin pare avesse chiesto 50-60 milioni di euro per vendere Zaniolo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, sembra che le pretese iniziali si siano abbassate e che ora si parli di circa 45 milioni.

I capitolini avrebbero fatto sapere alla Juventus che non vorrebbero contropartite tecniche. Dunque non si esclude che i due club possano accordarsi sulla base di un prestito oneroso a circa 10 milioni di euro più riscatto fissato 35 milioni da pagare in diverse rate.

Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus per 10 milioni più 35 per il riscatto

La Juventus e la Roma starebbero quindi cercando la formula ideale per entrambe per portare a buon fine l'operazione Zaniolo.

Si starebbe parlando di un eventuale prestito oneroso a 10 milioni di euro con riscatto sui 35 milioni. La trattativa potrebbe anche definirsi nel giro dei prossimi giorni, poiché la Juventus vorrebbe averlo in rosa al più presto.

Il trequartista toscano avrebbe, dal canto suo, già un'intesa di massima con i bianconeri per un ingaggio sui 4 milioni di euro a stagione più bonus fino al giugno del 2027.

Zaniolo potrebbe non essere l'unico volto nuovo del settore avanzato juventino. Il tecnico Allegri, infatti, vorrebbe un vice-Vlahovic. Sembra difficile che possa esserci un ritorno di Alvaro Morata, e per questo motivo i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero virato su Marko Arnautovic del Bologna, valutato circa 15 milioni di euro.

La Juventus potrebbe proporre una contropartita tecnica ai felsinei, come ad esempio Nicolò Rovella. In questo caso, però, i bianconeri vorrebbero avere il diritto di recompra sul centrocampista classe 2001.

Il mercato della Juventus per la difesa

La Juventus sta valutando anche eventuali rinforzi per la difesa. In caso di cessione di Matthijs de Ligt (si parla con sempre maggiore insistenza del Bayern Monaco) potrebbero arrivare due difensori. Piacciono Kalidou Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino, con quest'ultimo che al momento però sarebbe vicino all'Inter.