Uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà l'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato è senza dubbio Valentino Lazaro. L'esterno austriaco è tornato dopo il prestito al Benfica e in questo precampionato Simone Inzaghi lo ha adattato sulla fascia sinistra nelle prime amichevoli, anche per cercare di mettere in vetrina le sue qualità. Un club che avrebbe mostrato interesse per il giocatore negli ultimi giorni è l'Atalanta, che qualche sondaggio lo aveva già fatto nelle scorse settimane senza approfondire i discorsi. Ora l'affare potrebbe entrare nel vivo.

Anche il Napoli sta cercando di sfoltire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti con gli esuberi che non rientrano nei piani del tecnico toscano. Tra questi c'è sicuramente Adam Ounas, finito nel mirino del Bologna. Contatti frequenti negli ultimi giorni tra le due società, che stanno provando a trovare un accordo di massima.

Atalanta su Lazaro

L'Atalanta sarebbe pronta a pescare in casa Inter, ma non si tratta di Andrea Pinamonti, visto che prima bisogna sfoltire il reparto avanzato. La Dea, infatti, avrebbe manifestato nuovamente il proprio interesse per Valentino Lazaro. L'esterno austriaco ha disputato la sua ultima stagione in prestito al Benfica, non trovando moltissimo spazio avendo collezionato soltanto diciotto presenze in Primeira Liga, senza timbrare mai il cartellino.

Il club portoghese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto e per questo il giocatore è tornato alla base.

La Dea ha chiesto informazioni visto che sulla fascia destra Hateboer non sembrerebbe dare le giuste garanzie dopo un'annata deludente. Le due società, per questo motivo, starebbero pensando ad uno scambio alla pari, ma non si tratta di Merih Demiral, accostato al club meneghino in questi ultimi giorni come sostituto di Gleison Bremer, accasatosi alla Juventus.

Nell'affare, infatti, potrebbe essere inserito Berat Djimsiti, valutando i due cartellini intorno ai 10 milioni di euro.

Bologna su Ounas

Il Bologna potrebbe pescare in casa Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic. I rossoblu avrebbero messo nel mirino Adam Ounas, esterno algerino che non rientra nei piani di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione.

C'è da battere la concorrenza di altre società, su tutte Salernitana e Lecce, ma il Bologna potrebbe mettere sul piatto i 7-8 milioni di euro richiesti dai partenopei, nonostante l'algerino abbia un solo anno di contratto. Non è nemmeno da escludere che si possa discutere di uno scambio con Riccardo Orsolini, ma in quel caso servirà un conguaglio economico a favore del club emiliano.