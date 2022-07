L'approdo di Gleison Bremer alla Juventus potrebbe generare un vero e proprio valzer di difensori all'interno del campionato italiano e che vedrà protagoniste l'Inter, che era fortemente interessata al centrale brasiliano, e il Torino, pronto a sfruttare il tesoretto da 50 milioni di euro, bonus inclusi, incassato dalla società bianconera. La società nerazzurra è tornata sotto su Nikola Milenkovic, centrale serbo che potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di Calciomercato, anche perché sarebbe ad un anno dalla scadenza del contratto.

Anche i granata sono alla ricerca di un erede per il brasiliano. In questo senso, il club di Urbano Cairo avrebbe messo nel mirino Marash Kumbulla, difensore albanese che non sembra essere ritenuto incedibile dalla Roma.

L'Inter ci prova per Milenkovic

L'Inter è alla ricerca di un difensore per completare il pacchetto arretrato, soprattutto dopo il mancato arrivo di Gleison Bremer, che alla fine ha deciso di accettare la proposta della Juventus.

I nerazzurri, per questo motivo, sarebbero pronti ad accelerare nelle prossime ore per arrivare a Nikola Milenkovic. Il centrale serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con la Fiorentina e i viola, alla luce di ciò, sono pronti a discutere della sua partenza.

Il classe 1997 sarebbe perfetto per la difesa a tre di Simone Inzaghi, avendo già giocato in quello schieramento tattico. Affare non semplice, ma sicuramente meno dispendioso di quanto sarebbe costato Bremer. L'arrivo del difensore viola non è collegato, ovviamente, al futuro di Milan Skriniar dato che la società deve sostituire Andrea Ranocchia, andato in scadenza di contratto e accasatosi al Monza.

Ci sarebbe anche un accordo tra l'entourage di Milenkovic e la Fiorentina affinché fosse liberato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. L'Inter, però, potrebbe giocarsi anche le carte Roberto Gagliardini e Valentino Lazaro, più un conguaglio tra i 7 e gli 8 milioni di euro. In questo modo entrambe le società realizzerebbero delle plusvalenze e i nerazzurri si libererebbero di due cartellini che sono ai margini del progetto di Simone Inzaghi.

Torino su Kumbulla

Anche il Torino si sta muovendo sul mercato dei difensori per rimpiazzare al meglio Gleison Bremer. I granata sembrerebbero vicini all'ingaggio di Denayer, andato in scadenza di contratto con il Lione, ma non si fermeranno qui. Un altro nome che piacerebbe al club di Urbano Cairo sarebbe quello di Marash Kumbulla, che alla Roma non sembra essere al centro dei progetti e già l'anno scorso ha giocato poco, con diciassette presenze all'attivo in campionato. La valutazione del centrale albanese si aggira sui 10-15 milioni di euro, ma non è da escludere una formula come il prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto che diventerà obbligo di riscatto fissato a 10 milioni.